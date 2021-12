Perché Federica Panicucci e il compagno Bacini hanno incontrato il Papa

Lungo la mattinata di mercoledì 15 dicembre 2021, Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini hanno avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco in un’udienza privata. Alcuni momenti dell’emozionante esperienza sono stati ripresi e pubblicati sui social dai diretti interessati che hanno espresso tutta la loro soddisfazione per aver potuto essere ricevuti dal Pontefice. La conduttrice di Mattino Cinque si è presentata all’appuntamento con un delizioso tubino nero, su cui è spiccata una cerniera sul retro. L’imprenditore ha invece scelto un sobrio ed elegante abito scuro.

“Incontrare il Santo Padre è sempre una grande emozione” ha scritto la presentatrice su Instagram a corredo del video che la mostra stringere la mano al Santo Padre. Sulla stessa lunghezza d’onda Bacini. Anche lui ha postato un breve filmato relativo all’udienza privata con Bergoglio: ““Miserando atque eligendo”. Un privilegio poter incontrare ancora una volta il Santo Padre in Vaticano”.

Ma perché la conduttrice in forza al Biscione è stata ricevuta in Vaticano? Il volto di Mediaset ha avuto la possibilità di partecipare al momento solenne con Bergoglio perché anche quest’anno è stata confermata come conduttrice del Concerto di Natale che si svolgerà domani all’Auditorium Conciliazione e sarà trasmesso in differita la Vigilia di Natale, il 24 dicembre in prima serata su Canale Cinque.

Il Concerto di Natale, giunto alla sua 29esima edizione, vedrà protagonisti diversi cantanti italiani e internazionali. Sul palco si esibiranno i seguenti artisti, accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino:

Enrico Ruggeri

Rita Pavone

Francesca Michielin

Arianna

Bugo

Giò Di Tonno

Andrea Griminelli

Federico Rossi

Il Piccolo Coro le Dolci Note

2Cellos

Ian Anderson

Shaggy

Anggun

Jimmy Sax

Virginia Union Gospel Choir con David Bratton

Il Concerto di Natale 2021 è prodotto da Prime Time Promotions ed è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica. La manifestazione ha il fine di dare sostegno alle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Per questo i due enti stanno dirigendo i loro sforzi su due crisi umanitarie aggravate dal Covid. Quella di Haiti e quella del Libano dove sono tanti i minori a rischio.

Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco danno il loro supporto a queste emergenze con progetti educativi e tramite il reperimento di fondi. Il Concerto di Natale, con il numero solidale 45582, lancia la campagna di raccolta fondi per le missioni con lo slogan “Non abbandoniamo Haiti e il Libano.

Federica Panicucci, dopo il Concerto di Natale condurrà il Capodanno per poi tornare a Mattino Cinque

Federica Panicucci, dopo aver condotto il Concerto di Natale, sarà protagonista sempre su Canale Cinque della notte di San Silvestro. Sarà lei, assieme ad Albano, ad orchestrare il Capodanno in Musica della rete ammiraglia del Biscione. Dal 10 gennaio tornerà poi al consueto impegno di Mattino Cinque.