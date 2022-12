Perché Elena Morali e Favoloso non si sono più sposati in Italia

Sono passati due anni dal matrimonio di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso a Zanzibar. Una cerimonia con rito locale, seguita dalle telecamere di Pomeriggio 5, che ha lasciato tutti senza parole. Erano in pochi a scommettere su questa relazione ma, in barba a critiche e malelingue, il sentimento che unisce i due è più vero e autentico che mai. L’influencer e l’imprenditore avevano manifestato la volontà di diventare marito e moglie anche in Italia – con tanto di proposta di matrimonio all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione – ma ad oggi nessun evento è stato organizzato.

Che ne è stato dunque del matrimonio italiano di Elena Morali e Favoloso? La coppia è ancora molto unita – convive a Milano – ma per il momento il grande giorno non ha ancora una data definitiva. A farlo sapere la stessa pupa su Instagram, dove ha risposto ad alcune domande dei follower, tra cui quella sul giorno più importante della sua vita.

Il matrimonio di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Elena Morali, che in passato ha lasciato il comico Gianluca Fubelli/Scintilla a un passo dalle nozze, ha spiegato di non aver ancora organizzato un matrimonio italiano con Luigi Mario Favoloso per una serie di ragioni. In primis per mancanza di tempo: la 32enne sta lavorando molto tra social network e radio (è diventata da poco una speaker).

“Per le cose perfette ci vuole tempo e negli ultimi mesi mi sono dedicata a vari progetti di lavoro”, ha fatto sapere Elena Morali. Tra le altre motivazioni del mancato matrimonio anche la ricerca di una casa da acquistare e i numerosi viaggi in giro per il mondo proprio insieme a Luigi Mario Favoloso.

Elena Morali ha precisato su Instagram, dove è molto seguita e apprezzata:

“La mia idea di matrimonio non è sicuramente in Chiesa e nemmeno con un sacco di invitati che mi conoscono a malapena. Quando sarà vi saranno solo le persone a cui voglio davvero bene, non inviterò persone a caso per avere visibilità e regali. Altra cosa: ho delle idee smoderate e per unirle tutte ci vuole tempo”

La storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sono conosciuti e innamorati nel 2019. Entrambi hanno alle spalle due storie importanti e dolorose: lei con il comico Gianluca Fubelli/Scintilla, che era pronto a sposarla dopo la fortunata esperienza all’Isola dei Famosi; lui con Nina Moric, con la quale ha vissuto un legame intenso e travagliato.