Drastica decisione di Pierluigi Diaco. Il giornalista, conduttore di Io e Te su Rai Uno e speaker radiofonico, ha scelto di cancellarsi dai social network, in particolare da Facebook e Instagram. Il motivo? Il 43enne è stanco di alcuni comportamenti decisamente ossessivi tra notifiche, post e storie. Diaco vuole un contatto più umano, più veritiero e per questo ha invitato tutti a seguire il suo esempio e a guardarsi più negli occhi anziché spiarsi tra un profilo e un altro, giudicando molto spesso senza sapere. Pierluigi ha però chiarito che non chiuderà il suo profilo Twitter, decisamente più utile per il suo lavoro in televisione e in radio. La scelta di Diaco è stata approvata dai follower mentre qualcuno ha storto il naso perché desideroso di conoscere di più della vita privata dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, sposato dal 2017 con il collega Alessio Orsingher.

Pierluigi Diaco chiude i profili Facebook e Instagram

“Sono convinto che prima o poi l’essere umano si renderà conto di essersi trasformato in un profilo, in un account, in un surrogato. Voglio dare l’esempio: sottrarmi a tutto questo per ricominciare, insieme a chi vorrà, a guardare negli occhi le persone senza le assillanti ingerenze di notifiche, suoni e alert. Tra tre giorni non avrò più alcun profilo social su Facebook e Instagram: cancellerò ogni traccia. Vi aspetto per la strada, dove è possibile parlare e guardarsi”, ha scritto Pierluigi Diaco su Instagram, dove ha raggiunto più di 300 mila follower. Dunque la rimozione dai social network non è stata immediata ma arriverà tra qualche giorno e chissà che Diaco non ne riparli in diretta a Io e Te…

Pierluigi Diaco al centro della bufera tra tv e social

Nelle ultime settimane Pierluigi Diaco è stato al centro dell’attenzione per via dei suoi comportamenti sopra le righe a Io e Te, il format estivo di Rai Uno in onda dalle 14 alle 15.40. Un comportamento che tanto ha fatto discutere i telespettatori sui social network. Il diretto interessato ha spiegato durante una intervista a Flavio Insinna che spesso l’eccessiva passione per questo lavoro porta ad avere delle reazioni incontrollate. Diaco è finito inoltre al centro della bufera per via di un confronto accesso con Alberto Matano, volto de La vita in diretta. Pierluigi ha preso le parti di Lorella Cuccarini, fatta fuori dal programma nonostante la lunga carriera. Non solo, Diaco è stato fortemente criticato da Selvaggia Lucarelli ed è rimasto coinvolto in una spiazzante confessione della conduttrice Georgia Luzi.