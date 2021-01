Perché Briatore continua a tutelare la Gregoraci (non solo per la famiglia)

Il manager, nonostante in questi mesi potesse affondare alcuni colpi sull’ex moglie, non ha in alcun modo messo in difficoltà la calabrese: ecco perché Flavio continua a sostenerla

Sono stati mesi intensi per Elisabetta Gregoraci su cui di recente è stato detto e scritto di tutto, con amanti veri o presunti che hanno fatto a gara per accaparrarsi ora un’intervista su un magazine, ora una comparsata in tv. “Non cerchiamo visibilità, ma vogliamo solo chiarire certe cose”, si sono affrettati a dichiarare. Puntuale come un orologio svizzero tutta questa smania di avere delucidazioni è giunta in concomitanza con la partecipazione dell’ex moglie di Flavio Briatore al GF Vip. Strana coincidenza, che ovviamente non è una coincidenza. La tv pullula a più non posso di ex mariti, fidanzati o pseudo tali che ricordano i conti in sospeso con le ex proprio quando queste tornano sulla cresta dell’onda mediatica. Coincidenze, che non tornano, sia chiaro, si diceva. Ma tant’è. In mezzo a tutto questo i due pilastri Flavio ed Elisabetta.

Più o meno la narrazione degli ultimi mesi si è dipanata secondo questo canovaccio: da un lato personaggi mai sentiti (o quasi) prima d’ora che hanno spifferato ogni segreto, vero o presunto, sulla Gregoraci (psedo tradimenti, pseudo fidanzati etc etc). Dall’altro la calabrese che si è difesa, un po’ smentendo, un po’ facendo orecchie da mercante e tirando dritta. C’è poi il ‘pilastro’ Briatore, finito inevitabilmente in mezzo al chiacchiericcio. Tra il serio e il faceto, e a ragione, c’è stata anche la battuta indirizzata ai deus ex machina del Grande Fratello Vip: “Gli manderò fattura, visto che in effetti sono stato un concorrente anche io”.

Al netto di tutto questo, una volta conclusosi il percorso di Elisabetta nel reality (ha lasciato il gioco spontaneamente per trascorrere le vacanze di Natale con il figlio Nathan Falco), Flavio l’ha riaccolta a braccia aperte. Nessun ritorno di fiamma all’orizzonte (a meno di un clamoroso colpo di scena che attualmente sarebbe comunque tenuto ben nascosto). Semplicemente una scelta, quella di due persone, Briatore e Gregoraci appunto, che hanno deciso di andare ‘oltre’ al gossip e tenere unita quanto possibile una famiglia dopo una separazione. Così assieme sono volati a Dubai (in queste ore sono di rientro in Italia), trascorrendo le ferie con il figlio Nathan.

A colpire c’è anche dell’altro: il fatto che il manager piemontese, nonostante abbia più volte avuto la possibilità di affondare i colpi sull’ex moglie – magari sfruttando una delle tante interviste dei suoi presunti amanti spuntati come funghi di recente -, non abbia detto nulla. Nemmeno ha detto niente a Elisabetta, non cercando la bagarre (e avrebbe avuto anche qualche motivo per farlo se avesse voluto), quando lei ha rilasciato esternazioni su di lui non troppo tenere al Grande Fratello Vip. Alcuni si domandano: perché Flavio è così accomodante con l’ex moglie?

I motivi sono un paio. Prima di tutto, come il manager stesso ha rimarcato più volte, Elisabetta, al di là del naufragio matrimoniale, resta la madre di suo figlio e per questo ha il suo appoggio su diversi fronti. Tradotto: appoggio sia economico, sia affettivo. Secondo, e ciò non è di poco conto anche se sembra un fattore secondario, Briatore non ha per nulla bisogno di ospitate televisive né di mettere in piazza il suo privato per raggranellare dei cachet.

Per questo fa il ‘pompiere’, mediaticamente, sulla sua vita privata. D’altronde è il segreto di pulcinella il fatto che chi mette continuamente in mostra le proprie faccende di cuore abbia poche altre cartucce da giocarsi nel mondo dello spettacolo. E quindi cerca di monetizzare con il tanto spernacchiato gossip.

Bonolis, Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Luciana Littizzetto, Amadeus, Fiorello etc etc ce li vedreste mai ad azzuffarsi con il proprio partner o ex in un salotto tv? Ovviamente no. Ciò significa che non abbiano alcun conto in sospeso privato? Ovviamente no. Lo avranno come tutte le persone del mondo, però risolvono senza spiattellare pubblicamente le loro storie. Ecco, Briatore fa lo stesso, che tra l’altro è la normalità. Tutto qui, semplice semplice.