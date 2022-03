Perché Bill Gates si è lasciato con Melinda: l’ex moglie rompe il silenzio

È passato quasi un anno dall’annuncio del divorzio tra Bill e Melinda Gates. Era maggio 2021 quando i due informatici, filantropi e imprenditori hanno comunicato la loro volontà di prendere strade separate. Ignoti i motivi della separazione, almeno fino ad oggi. Per la prima volta Melinda, 57 anni, ha parlato della rottura dall’ex marito e collega. Rottura avvenuta dopo 27 anni insieme e tre figli ormai grandi, che sono molto legati ad entrambi i genitori.

La rivelazione di Melinda Gates

Melinda Gates ha rilasciato una lunga intervista a Gayle King, conduttrice di CBS Mornings:

“Si era interrotto il rapporto di fiducia. Credo sicuramente nel perdono, quindi ho pensato che avessimo risolto il problema. Non è successo un momento o una cosa specifica, è solo arrivato l’attimo in cui ho capito che per me non era salutare e non potevo fidarmi di quello che avevamo”

Bill Gates ha tradito più volte l’ex moglie Melinda

Melinda Gates ha dunque scoperto un tradimento da parte del marito. Inizialmente ha provato a perdonare, ad andare avanti, anche per il bene dei figli, ma qualcosa si è rotto e non è stato più possibile recuperare il rapporto che andava avanti da quasi trent’anni. Con grande sofferenza della donna, che ha sempre creduto in un sacramento importante qual è quello del matrimonio:

“Ho pianto per molti giorni. Ci sono state giornate in cui mi sdraiavo sul pavimento pensando: “Come può essere? Come posso alzarsi? Come faccio ad andare avanti? Ci sono stati giorni in cui ero arrabbiata. Questo fa parte del processo di lutto. Stai soffrendo per la perdita di qualcosa che pensavi di avere per tutta la vita. Questa è roba dolorosa”

I gossip su Bill Gates erano dunque fondati: pare che l’informatico abbia tradito Melinda con una giovane cinese, di professione interprete, che lavora dal 2015 per la Fondazione di famiglia. Ma secondo i beninformati Gates sarebbe stato più volte infedele alla sua dolce metà.

Un anno dopo l’ex moglie di Bill Gates è finalmente sulla strada della guarigione: Melinda ha ammesso che si sente arrivata dall’altra parte del tunnel. Sta finalmente per voltare pagina e non vede l’ora di vivere questo 2022 con gioia e stupore.

La storia d’amore di Bill e Melinda Gates

Bill e Melinda Gates si sono sposati nei primi anni Novanta ma hanno iniziato a frequentarsi nel 1987. Si sono conosciuti a una conferenza stampa di Microsoft, la celebre azienda di tecnologia fondata da Gates. Melinda è stata assunta nell’azienda in qualità di sviluppatrice di software (incarico che ha lasciato dopo il matrimonio).

Nel 2000 la coppia ha istituito insieme la fondazione filantropica che porta il loro nome e che oggi è ritenuta la più ricca al mondo. Bill e Melinda Gates sono genitori di tre figli ormai grandi: Jennifer (26 anni), Rory (22 anni), Phoebe (19 anni).