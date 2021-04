Perché Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi, si è vaccinato a 36 anni

Giulio Berruti si è vaccinato contro il Coronavirus e, come tanti altri personaggi famosi, lo ha annunciato sui social network. Rispetto ad altri, però, è scoppiato un vero e proprio putiferio. Il motivo? La giovane età dell’attore: 36 anni. Mentre molti anziani sono ancora in attesa della prima dose, è già arrivato il turno dell’ex protagonista di Squadra Antimafia. Com’è possibile?

In molti hanno subito gridato alla raccomandazione visto che Giulio Berruti da un anno è felicemente fidanzato con Maria Elena Boschi, attualmente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Sono contento per te Giulio, ma come mai un under 40, non medico o insegnante, lo ha potuto fare?”, ha chiesto qualcuno tra i follower di Berruti.

Qualcun altro ha invece scritto con fare polemico: “Beato te. A noi poveri comuni mortali ci vaccineranno nel duemilamai. L’Italia è un paese di medici e di vecchi!”. Altri ancora hanno domandato: “A quale categoria appartiene? Gli attori sono fragili?.

Giulio Berruti si è vaccinato: c’è forse lo zampino di Maria Elena Boschi? Assolutamente no! Berruti ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid perché medico. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle è infatti un dentista prima di essere un attore.

Figlio di un rinomato oculista romano, Giulio Berruti è diventato un dentista mentre muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tra un set e un servizio fotografico il compagno di Maria Elena Boschi ha trovato il tempo di laurearsi e aprire uno studio dentistico, con alcuni soci, a Roma.

Non solo: Giulio Berruti fa parte di una categoria protetta. Da tempo Berruti combatte contro una malattia poco comune: la fibromialgia. Una malattia reumatica che colpisce l’apparato muscolo-scheletrico, caratterizzato da rigidità e tensione muscolare. Questa malattia può portare anche a disturbi del sonno, ansia e depressione.

Che vaccino ha fatto Giulio Berruti contro il Coronavirus? Il diretto interessato ha preferito non rivelarlo ma data la sua categoria e la giovane età è molto probabile che l’interprete abbia ricevuto una dose del famigerato AstraZeneca.