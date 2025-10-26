Perché Benedetta Rossi non ha figli, il marito in lacrime a Verissimo: “I motivi”

Benedetta Rossi a ruota libera a Verissimo. La cuoca e blogger 52enne si è raccontata ai microfoni del rotocalco di Canale 5. Al suo fianco, l’amato marito Marco Gentili, con il quale si è sposata nel 2009. L’uomo ha fatto una rivelazione commuovente e, a tratti, dolorosa, spiegando il motivo dell’assenza di figli nella relazione. Rossi, a Silvia Toffanin, ha anche riferito alcuni dettagli relativi all’operazione alla tiroide a cui si è sottoposta nelle scorse settimane.

Verissimo, il marito di Benedetta Rossi: la rivelazioni sull’assenza di figli

Gentili, fondatore della società Maui Media srl che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali delle attività di Benedetta, Rossi, ha spiegato perché con quest’ultima non ha figli. L’uomo ha sottolineato che con la moglie ha nutrito il desiderio di avere dei frutti d’amore. Il problema è che ogni sforzo è risultato vano.

“Non abbiamo avuto figli, semplicemente non sono arrivati”, ha rivelato l’imprenditore. “Quindi siamo andati avanti guardando a tutte le cose belle che ci sono accadute. Probabilmente saremmo stati dei buoni genitori, però è andata così”, ha concluso in lacrime Gentili. Anche Benedetta si è commossa. Poi ha raccontato che i momenti no li ha sempre affrontati insieme al marito: “Questo è il segreto. Ci siamo stati sempre uno per l’altro. Siamo una bella squadra”.

L’operazione alla tiroide

A proposito di momenti no, lo scorso agosto la blogger ha reso noto attraverso il suo profilo Instagram di essere stata operata alla tiroide. Oggi sta bene e si è ripresa in modo brillante. “Ho dovuto affrontare un intervento alla tiroide, per fortuna è andato tutto bene – ha spiegato a Verissimo -. Cerco sempre di non pensare al peggio”. La cuoca ha inoltre riferito che a sua mamma aveva confidato che sarebbe finita sotto i ferri. Non lo ha invece detto a suo padre. Motivo? “Perché non mi piace che le persone si preoccupino per me”. “Quando devo affrontare delle cose che mi spaventano, le metto da una parte e poi, al momento giusto, tiro fuori il coraggio”, ha aggiunto.

Spazio poi ad altre parole al miele indirizzate al marito, con il quale ha un legame ferreo e inossidabile. Rossi ha dichiarato che il compagno la sprona sempre in modo positivo e assieme a lui si diverte molto. “Siamo marito e moglie, ma anche amici. Nei momenti difficile mi tira su facendomi ridere. Marco è un grande marito”, ha confessato. Benedetta ha poi raccontato che Marco l’ha conquistata grazie alla sua sincerità e al fatto che condivide i suoi stessi valori. “Le dico sempre di rimanere se stessa. Benedetta è rimasta sempre genuina”, ha chiosato Marco.