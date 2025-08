Benedetta Rossi, come sta dopo l’operazione: “Controllatevi”

Preoccupazione e paura per Benedetta Rossi, la foodblogger che non perde occasione di condividere con i fan la sua vita personale e professionale. Per alcuni giorni, però, si è distaccata dai social, facendo incuriosire i follower che la supportano e sostengono in ogni situazione. Oggi ha rivelato cosa è successo: è stata operata d’urgenza.

Come sta Benedetta Rossi dopo l’operazione

Dopo giorni di silenzio, Benedetta Rossi è tornata sui social, spiegando cosa è successo nelle ultime settimane. Qualche tempo fa la foodblogger ha scoperto di avere un brutto nodulo alla tiroide e per questo motivo è stata costretta ad operarsi. Per fortuna non si sono verificate complicazioni ed ora è in convalescenza, supportata e sostenuta dal marito Marco, il suo compagno di vita.

L’intervento a cui si è sottoposta la foodblogger è molto delicato e coinvolge la parte delle corde vocali, pertanto nei prossimi giorni farà fatica a parlare. Per adesso ha un cerotto che le copre la ferita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Il messaggio della foodblogger

La situazione appena vissuta da Benedetta Rossi fa riflettere. La foodblogger ha sottolineato quanto sia importante la prevenzione ed ha consigliato ai suoi fan e a tutti coloro che hanno visto il post di controllarsi in modo regolare così da non rischiare.

Noduli alla tiroide: quando bisogna preoccuparsi

La vicenda che ha colpito Benedetta Rossi dovrebbe fare pensare e rendere più consapevoli. Il nostro corpo è come se fosse una macchina e come tale ha bisogno di essere controllata periodicamente. La foodblogger ha dovuto togliere un nodulo alla tiroide, cosa dobbiamo sapere a tal proposito?

Il nodulo tiroideo è spesso silente scoprirlo non è affatto semplice e immediato. Nella maggior parte dei casi, infatti, viene avvistato per caso, magari durante un controllo annuale. Esistono, però, alcuni campanelli d’allarme che possono essere fondamentali: difficoltà nella deglutizione o nella respirazione, un senso di costrizione al collo.

In altri casi, invece, si manifestano sintomi tipici dell’ipertiroidismo: tachicardia, aritmia cardiaca, perdita improvvisa di peso, aumento dell’appetito e della sudorazione. In questa circostanza, l’ecografia è obbligatoria.

Non sempre è necessario togliere il nodulo, tutto dipende dalle dimensioni e da altri fattori come la sua natura. Inoltre, il nodulo può essere freddo cioè non funzionante e che deve essere più spesso sottoposto ad accertamenti; caldo, invece, è quando ha un ruolo funzionante e può causare ipertiroidismo. In questo caso si valuta la rimozione o una terapia da seguire.