Perché Ben Affleck e Ana de Armas si sono lasciati

Ben Affleck e Ana de Armas non stanno più insieme. A dare lo scoop il sempre informato People, tra i magazine americani più autorevoli. A quanto pare le diverse esigenze e aspirazioni di vita hanno allontanato i due. Secondo alcune fonti consultate dal portale è stata Ana, attrice cubana 32enne, a prendere la decisione finale. La de Armas non voleva più vivere a Los Angeles ma Ben non è mai stato propenso all’idea di un trasferimento visto che in California vivono i tre figli – Violet, Seraphine e Samuel – avuti dall’ex moglie e collega Jennifer Garner.

Nonostante questa decisione repentina sembra che Ben Affleck e Ana de Armas abbiano mantenuto un buon rapporto. L’attore ha deciso di riprendere a lavorare su se stesso dopo i problemi di alcol di qualche anno fa. Quella con Ana de Armas sembrava una storia importante, con buoni propositi per il futuro, ma i diretti interessati hanno preferito non andare avanti. I due attori si sono conosciuti e innamorati sul set del thriller Deep Water nel 2019.

Un colpo di fulmine per entrambi. Una passione travolgente che ha portato Ben Affleck e Ana de Armas a bruciare un po’ le tappe. Affleck e la collega hanno trascorso insieme la quarantena della scorsa primavera e la Bond Girl – protagonista del prossimo film di 007 No time to die – ha pure conosciuto i figli di Affleck, instaurando con i ragazzi un rapporto cordiale e amichevole.

Lo scorso novembre, invece, Ana ha lasciato la sua casa di Venice per trasferirsi dal nuovo fidanzato e iniziare una vera e propria convivenza. Passi importanti che però non hanno regalato a questa storia un epilogo diverso. Per ora (non è escluso un ritorno di fiamma!) Ben Affleck e Ana de Armas restano separati, più che mai concentrati sulle rispettive carriere.

Il 45enne vuole anche ritrovare il suo pieno equilibrio dopo aver superato solo di recente lo scoglio dell’alcolismo. La fonte interpellata da People ha assicurato che Ben e Ana hanno capito di essere in due fasi diverse della vita e si sono separati con profondo amore e grande rispetto.