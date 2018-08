Ben Affleck chiede aiuto: l’attore torna in rehab grazie all’intervento dell’ex moglie

Ben Affleck torna in riabilitazione: in suo aiuto accorre l’ex moglie Jennifer Garner

Non è un bel periodo questo per Ben Affleck che, secondo a quanto riportato da TMZ, pare sia tornato di nuovo ad avere problemi con l’abuso di alcool. Stando a quanto emerso, però, pare che l’attore abbia anche deciso di iniziare, in un centro specializzato, un percorso di riabilitazione volto alla sua ripresa. Fondamentale per la sua presa di coscienza è stato l’intervento dell’ex moglie, l’attrice Jennifer Garnen. I due sono separati ma, ad oggi, hanno continuato a mantenere rapporti civili soprattutto per il bene dei loro tre figli. Secondo una fonte vicina alla coppia, infatti, l’ex compagnia di Ben Affleck avrebbe deciso di aiutarlo dopo aver visto una foto di lui mentre, recentemente, ritirava da un fattorino una cassa intera di liquori e birre.

Ben Affleck torna in rehab: i problemi con l’alcool e la decisione di farsi curare

Ben Affleck, come forse alcuni sanno, in passato aveva già avuto problemi legati all’abuso di alcool. Non è la prima volta infatti che l’attore viene portato in rehab per questo. Ad accompagnarlo personalmente, come anticipato sopra, è stata adesso l’ex moglie che, mercoledì pomeriggio, si sarebbe presentata a casa di lui con l’intento di convincerlo a curarsi. Affleck, sempre secondo la ricostruzione dei fatti di TMZ, non ha affatto opposto resistenza, al contrario, è stato il primo a chiedere aiuto a Jennifer.

Ben Affleck e Jennifer Garner vicini dopo la separazione: i due non sono ancora ufficialmente divorziati

Dopo aver annunciato la separazione, sono passati ben due anni prima che Jennifer Garner chiedesse il divorzio a Ben Affleck. Nel marzo 2017, infatti, pare che l’attrice fosse addirittura intenzionata a dare a Ben una seconda possibilità. Le cose, però, non sono probabilmente andate come la Garner sperava. Nell’aprile 2017, e cioè un mese dopo, Jennifer ha presentato all’ex compagno le carte del divorzio. Oggi, tuttavia, i due non sono ancora ufficialmente divorziati.