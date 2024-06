Perché Belen non rientra in tv: i 3 motivi (c’entra anche De Martino)

Momento di profondi cambiamenti per Belen Rodriguez. Nell’ultimo anno la showgirl argentina ha visto la sua vita rivoluzionarsi, sia sul fronte privato sia sul fronte professionale. Con Stefano De Martino è finito il matrimonio e stavolta pare per sempre. Di lei in tv non c’è più traccia. Mediaset non l’ha più chiamata e l’unico impegno avuto è stato quello di Celebrity Hunted (Prime Video), programma a cui ha partecipato assieme alla sorella Cecilia. Trattasi comunque di un’esperienza marginale. La Rodriguez è ovvio che punti ad altro, ossia a una conduzione. Il punto è che al momento sembra che nulla si muova.

Ci si potrebbe domandare perché Belen, dopo essere stata cercata per anni dalla tv, adesso fatichi tanto a trovare spazio. Diversi i fattori: uno è esterno e lei non ci può fare nulla. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di puntare più su una linea editoriale sobria e antitrash. A guadagnarci sono stati i giornalisti, a perderci i personaggi più vicini al mondo gossip. La Rodriguez stessa ne sa qualcosa: a Le Iene è stata sostituita dalla giornalista Veronica Gentili.

Altro fattore che può aver pesato sulla latitanza della conduttrice argentina è senza dubbio il momento personale difficile in cui è piombata nei mesi scorsi. Ha raccontato di essere caduta in una forte depressione dalla quale è riemersa pian piano. Il periodo buio è coinciso con la fine del matrimonio con De Martino. Il legame con il conduttore campano ci porta al terzo fattore.

La tv generalista, non è un mistero, vive anche di chiacchiere collaterali e di gossip. Belen per anni è stata una catalizzatrice di curiosità. Con l’ex marito ha sfamato la cronaca rosa per oltre un decennio. Tanta visibilità che non fa mai male nel mondo dello spettacolo. Adesso però il quadro è drasticamente mutato. Stefano è diventato un conduttore brillante e del gossip non sa più che farsene (infatti cerca il più possibile di tenersene alla larga). A Belen è venuta meno quest’“arma”. Continua comunque a popolare le pagine dei magazine rosa per via dei suoi flirt. Ma la ‘minestra’ è sempre quella e la gente è meno vorace di un tempo circa le sue storielle.

Si capisce che il quadro, per la Rodriguez, rispetto ad anni fa, è cambiato parecchio. Per una donna che è un ibrido tra conduttrice, showgirl e modella, la spinta del gossip è fondamentale. Perché diciamolo in modo chiaro, se non ci fosse stato quello, probabilmente Belen avrebbe avuto meno ruoli in tv. Ma questo è il segreto di pulcinella nonché un meccanismo sfruttato da sempre dal piccolo schermo. Il punto è che l’aitante De Martino, che ha sempre retto la manfrina del gossip (perché ne aveva bisogno pure lui fino a qualche tempo fa), adesso ha lasciato l’ex moglie a ‘giocare’ da sola.

Riassumendo: la svolta antitrash di Mediaset unita al fatto che la sua vita privata innesca meno curiosità di prima, possono essere un problema per eventuali possibilità televisive future. Intanto la Rodriguez sta già mettendo in atto il piano b, ossia coltivare l’attività di influencer e imprenditrice