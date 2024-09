Noto su TikTok per essere uno dei pescivendoli più seguiti della piattaforma, Peppe di Napoli è diventato famoso anche in televisione. L’uomo, famoso per il suo motto “a cascata”, ha infatti anche partecipato all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi 2024, ma era già conosciuto sul piccolo schermo per essere il volto di “Do You Like Pesce?”, trasmissione mandata in onda su Discovery+. Classe 1973, apprezzato per la sua simpatia travolgente, Peppe ha da poche ore annunciato via social qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, in primis lui stesso.

Peppe di Napoli ha un tumore e la diagnosi è arrivata dopo una serie di controlli medici a cui si è sottoposto nell’ultimo periodo. Stando a quanto pubblicato sul suo Instagram, i medici che lo hanno seguito in questa prima fase avrebbero trovato tanti piccoli linfomi nel suo corpo, assolutamente da rimuovere.

Peppe di Napoli annuncia su Instagram di avere un tumore: le sue parole

La foto postata sul suo profilo Instagram lo ritrae davanti a una zona interna dell’ospedale: barba sempre in ordine, capello pure, look ordinato, ma sguardo diverso dal solito. Chi lo conosce ma soprattutto chi ha imparato a conoscerlo sui social e in tv, conosce il suo spirito carismatico e la sua energia contagiosa, ma nella foto questa sembra non apparire. Infatti, Peppe di Napoli ha annunciato di doversi sottoporre a un primo intervento chirurgico, conseguenza di un esito medico non proprio piacevole. Il titolare della Pescheria di Napoli ha infatti voluto condividere con la sua famiglia virtuale ciò che sta passando in questo momento della sua vita e che, purtroppo, lo vede coinvolto in un momento di delicata difficoltà. Il post Instagram parla chiaro e non lascia spazio a interpretazioni diverse, ma leggendolo traspare sì la preoccupazione per quello che verrà, ma anche tutta la positività che lo contraddistingue.

Domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare.

La notizia non suona in positivo, ma Peppe non si lascia abbattere e il suo messaggio è un invito alla reazione e all’azione, due elementi necessari per non perdere il controllo e per affrontare anche le parentesi di vita più buie. Il pescivendolo di TikTok è consapevole di ciò che dovrà affrontare, ma resta ottimista e lucido:

Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve

E alla fine del post conclude con una domanda, che lascia aperta una riflessione importante:

Ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Peppe DI Napoli (@pescheriadinapoli)

Che cosa succederà a Peppe di Napoli?

È difficile affermare con certezza che cosa prevederà adesso l’iter di Peppe di Napoli. L’ex naufrago de L’Isola, reality abbandonato a pochi giorni dal suo inizio, dovrà passare un po’ di tempo in ospedale per combattere quelli che lui stesso ha definito “corpi estranei che mi sono venuti a trovare”, ma la speranza è che tutto possa risolversi per il meglio. Giusto due anni fa, per chi non lo sapesse, Peppe era stato protagonista di un altro spiacevole episodio, questa volta inerente proprio la sua attività. Nel 2022, infatti, una bomba carta esplose proprio all’esterno della sua pescherie-ristorante sita a Pianura, con tanto di ingenti danni a varie parti del locale. Da quell’episodio si era alzato più forte di prima, e adesso che ad averlo coinvolto è qualcosa di più spaventoso come un tumore, siamo certi che la sua grande positività non lo abbandonerà mai.

Forza Peppe!