Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli si ritira: il motivo, tonfo totale

Peppe Di Napoli ha lasciato l’Isola dei Famosi 2024. Poco fa, i profili social ufficiali del reality hanno pubblicato un comunicato annunciando il ritiro dell’ormai ex naufrago. Nella puntata andata in onda ieri, 18 aprile, Peppe era finito in nomination insieme ad altri quattro concorrenti. Per questo, il televoto è stato annullato e i voti inviati fino ad ora non sono considerati validi. È stato invece riaperto un nuovo televoto, con gli quattro naufraghi nominati: la Contessa Albina, Khady Gueye, Maité Yanes e Artur Dainese.

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”.

Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination: Artur Dainese, Maité Yanes, Alvina Verecondi Scortecci e Khady Gueye. pic.twitter.com/olMV236sMj — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

In un video condiviso sui profili social dell’Isola dei Famosi, Peppe Di Napoli ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere questa inaspettata decisione:

Abbandono l’Isola perché sono stanco, non ce la faccio più a farla. Chiedo scusa a tutti gli italiani, però io abbandono l’Isola e me ne vado.

Peppe Di Napoli ha deciso di ritirarsi.#Isola pic.twitter.com/ty8FTdkubQ — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 19, 2024

Solo poche ore fa, è stata trasmessa la quarta puntata dell’Isola dei Famosi, durante la quale Peppe non aveva espresso particolari disagi fisici o mentali tali da portarlo a ritirarsi. Si tratta di una grande perdita, dato che Di Napoli era tra i preferiti del pubblico. Ieri, 18 aprile, ha vinto il televoto contro Daniele Radini Tedeschi, Artur Dainese e Joe Bastianich con ben il 41% delle preferenze. Una percentuale altissima, tanto molti lo consideravano già come un papabile vincitore. Tuttavia, la permanenza di Peppe sull’Isola è stata breve, lasciando il programma poco più di due settimane dopo l’inizio.

Quest’edizione era iniziata con una richiesta da parte di Vladimir Luxuria per tutti i concorrenti, ovvero quella di prometterle di non ritirarsi dal gioco. La conduttrice voleva infatti che quest’edizione avesse meno abbandoni possibili. Ma, nel giro di quattro puntate, sono già in tanti i naufraghi ad aver lasciato il reality.

Ancora prima della prima puntata, Tonia Romano ha abbandonato l’Isola dei Famosi, per via di alcuni problemi di salute. Nella seconda puntata, è stato il turno di Francesca Bergesio, andata via a causa di un infortunio in Honduras. C’è stato poi il caso di Francesco Benigno: inizialmente, si era annunciato il suo ritiro, ma successivamente è emerso che in realtà è stato espulso a causa di comportamenti poco consoni.

Ma, non è finita qui. Aras Senol ed Edoardo Franco sono risultati positivi al Covid-19 e per questo sono isolati da giorni dal resto del gruppo. Inoltre, nel corso della terza puntata, Marina Suma è stato protagonista di un incidente. Quest’ultima è pero rientrata in gioco ieri, 18 aprile, dopo i dovuti accertamenti medici. A questa lunga lista, si è ora aggiunto Peppe Di Napoli, che si è ufficialmente ritirato dall’Isola dei Famosi.