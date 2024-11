Peparini e Muller, proposta di matrimonio finita male: hanno litigato!

Proposta di matrimonio finita male per Veronica Peparini e Andreas Muller. Dai backstage de La Talpa, a cui partecipano in coppia, arriva una segnalazione shock: Andreas ha chiesto a Veronica di sposarlo e lei è andata su tutte le furie. Ma perché? Andiamo con ordine.

Martedì sera approda in prima serata il ritorno dello storico reality La Talpa. Con la conduzione di Diletta Leotta, i concorrenti testeranno la loro fiducia a suon di sfide con l’obiettivo di smascherare chi tra loro è la talpa. Difficile dire come andrà, visto che la produzione del programma è piuttosto anomala: non è in diretta, i giochi sono già iniziati e disponibili su Mediaset Infinity con altri contenuti esclusivi che non vedremo in prima serata. Quasi come se si aspettassero che il pubblico indaghi insieme ai concorrenti su chi sia il traditore! Vedremo se questa formula funzionerà o meno. Quello che sappiamo però, è che iniziano ad arrivare le prime segnalazioni dai dietro le quinte. Nessun indizio su chi è la talpa, ma qualcosa di più sconvolgente.

Peparini e Muller: la proposta di matrimonio a La Talpa finisce in bufera!

Ci sono guai in paradiso per Veronica Peparini e Andreas Muller? La coreografa e il ballerino fanno coppia fissa dal 2018, quando si sono conosciuti nella scuola di Amici. Quest’anno hanno coronato il loro amore con la nascita delle gemelle Penelope e Ginevra. Mancherebbe solo il matrimonio! Già, peccato che la proposta non sia andata proprio benissimo! Alla gossippara Deianira Marzano è arrivata una segnalazione anonima. Andreas Muller ha fatto la proposta di matrimonio a Veronica davanti a tutti, lei (per fortuna) ha detto sì, ma il guaio succede dopo. Finite le riprese, la Peparini è andata su tutte le furie dicendo al compagno che non avrebbe dovuto fargli una proposta in televisione davanti a tutti gli invidiosi. Muller, con la coda tra le gambe è andato a sfogarsi con una sigaretta fuori.

L’ha presa proprio male Veronica! Lei probabilmente si aspettava una cosa più intima, solo loro due insieme e la loro famiglia. Ma per mettersi a litigare ce ne vuole! Povero Andreas, lui credeva di aver fatto qualcosa di romantico e invece si è trovato bastonato davanti a tutti! Chissà se lo vedremo tra i contenuti extra di Mediaset Infinity!