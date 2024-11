La Talpa inizia oggi, Mediaset spiazza tutti: video e cos’è successo

Ma quale slittamento, La Talpa, attesissimo reality show che torna in onda dopo oltre 15 anni dall’ultima stagione, è già iniziato e a breve ci sarà la prima puntata in prime time trasmessa su Canale 5. L’annuncio è arrivato da Mediaset lungo la mattinata di venerdì 1 novembre. Si prevede che per i telespettatori, seguire le vicende del programma, non sarà una passeggiata. Il Biscione ha infatti deciso di snocciolare una parte del racconto nella classica puntata in prima serata e una parte della narrazione con dei contenuti esclusivi in streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Si tratta di una formula differente rispetto a quella, ad esempio, del Grande Fratello, sul cui sito vengono rilanciate clip di ciò che passa in tv. Per La Talpa invece è stato pensato a un qualcosa di più sofisticato: ciò che viene pubblicato online non è una riproposizione di quel che si vede in prime time, bensì un’integrazione per capire meglio le dinamiche del gioco.

Come e dove vedere La Talpa

Di fatto La Talpa è iniziata l’1 novembre quando su Mediaset Infinity è stato divulgato un video di 9 minuti (qui il filmato) in cui Diletta Leotta ha presentato tutti i concorrenti. Questi hanno poi raggiunto la destinazione in cui dovranno affrontare le prove e scoprire chi è il traditore. Il cast è composto da Gilles Rocca, Marco Melandri, Elisa Di Francisca, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Andrea Preti, Orian Ichaki, Alessandro Egger, Ludovica Frasca, Veronica Peparini e Andreas Muller (questi ultimi due sono compagni di vita e nel gioco gareggiano come unico concorrente).

Dall’1 novembre, quindi, su Mediaset Infinity, gli appassionati al reality show potranno già cominciare a visionare materiale esclusivo. La prima puntata in prime time andrà invece in onda martedì 5 novembre su Canale 5. Niente studio e niente diretta televisiva. Il programma è già stato registrato e montato. Ci si attende una sorta di trasmissione in stile Temptation Island, con ritmo serrato e colonna sonora avvincente.

Giovedì 7 novembre inizierà La Talpa Detection, un formato ad hoc realizzato solamente per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la puntata in prima serata con approfondimenti sugli elementi di investigazione. Il fulcro del format rimane il medesimo di 15 anni fa: scoprire il traditore. Alla fine di ogni puntata in prime time i concorrenti dovranno sostenere un test di 15 domande e ci sarà l’eliminazione di colui o colei che è più distante dalla verità.