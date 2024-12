Pellegrini su Ballando: ”Me ne tiro fuori”. Esperimento non riuscito

Federica Pellegrini rompe il silenzio sulla sua esperienza a Ballando con le stelle e in un’intervista rilasciata a La Stampa parla del suo rapporto con la giuria, il suo compagno di ballo Angelo Madonia e ciò che è accaduto al professionista. Ciò che ha vissuto durante la permanenza al programma di Milly Carlucci si è rivelato un periodo spiacevole.

Federica Pellegrini e la sua esperienza a Ballando con le stelle

La divina ha voluto partecipare a Ballando con le stelle pensando che potesse essere un momento di svago dopo mesi in cui si è dedicata completamente a sua figlia.

“Dopo nove mesi sempre con mia figlia è stata un’opportunità di stacco, un modo per riprendere le forme fisiche a cui, da atleta, ero abituata e che, felicemente, con la gravidanza ho perso. – ha spiegato a La Stampa – È stato un riappropriarsi di un certo modo di essere e il fatto che la persona scelta per accompagnarmi sia diventata un elemento di disturbo mi ha dato fastidio”.

Il caso Madonia

Una volta entrata a far parte del cast, però, Federica Pellegrini ha subito capito che l’esperienza a Ballando con le stelle non sarebbe stata solo un’avventura di ballo: “Per due mesi non mi sono affatto divertita. “Ballando” è un percorso che va ben oltre la competizione”.

La divina ha fatto riferimento al caso Madonia, diventato una vicenda di gossip, ambito a cui lei non ha mai ispirato. Infatti, nell’intervista ha spiegato che il pettegolezzo ha riguardato Sonia Bruganelli: “Io sono stata zitta, lo so che quella roba lì ti mangia. Me ne tiro fuori”.

Federica Pellegrini dopo Madonia

Dopo l’uscita di Madonia dal programma, Federica Pellegrini è stata accorpata al ballerino Samuel Peron. Tuttavia, pochi giorni dopo il primo incontro tra la nuotatrice e il professionista, quest’ultimo si è infortunato. Per la divina non c’è pace e la produzione ha dato un nuovo compagno. Si chiama Pasquale La Rocca e sui social i due hanno già pubblicato una foto di coppia con tanto di scritta: ” A new chapter is about to begin. Grazie a tutti per tutto il vostro incredibile supporto”.

Che sia la volta buona per la divina? I fan se lo augurano e continuano a fare il tifo per lei che nonostante gli episodi spiacevoli, ha continuato il suo percorso a testa alta come solo lei sa fare. D’altro canto è una professionista e la competizione fa parte della sua vita.