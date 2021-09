Pellegrini e Giunta, nozze e figli? “A breve l’annuncio”, impazza il gossip

Mesi trascorsi a nascondersi, a tenere celata una love story passionale e romantica; poi l’uscita allo scoperto, la voglia di gridare al mondo che sì, il fidanzamento c’è e ci sono anche importanti progetti di vita assieme. Trattasi della relazione tra Federica Pellegrini, pluripremiata nuotatrice italiana, e Matteo Giunta, suo allenatore. Ed è proprio il loro legame sportivo che gli ha fatto optare fino a poche settimane fa per mantenere assoluto riserbo sulla vicenda sentimentale che stanno vivendo. Meglio evitare critiche, malelingue e altre cattiverie, hanno pensato i due. Adesso, però, la ‘Divina’ ha annunciato l’addio alle competizioni, dopo una carriera stellare che già profuma di leggenda. Quindi è arrivato il momento anche di mostrarsi con Matteo, senza più timori, senza più freni di sorta.

Si mormora che la coppia abbia ingranato la quinta e che a breve ci sarà un annuncio importantissimo. A rivelarlo è il magazine Oggi, nella rubrica ‘Ah saperlo…’, firmata dal giornalista Alberto Dandolo che ha reso noto che persone molto vicine alla coppia sussurrano di un “grande passo che comunicheranno a breve”. Visto che la Pellegrini e Giunta già convivono, tutto porta a credere che si prospetta una lieta novella che riguarderà un eventuale matrimonio oppure una eventuale dolce attesa.

D’altra parte ormai Federica non deve più sottostare ai dettami ferrei del nuoto praticato a livelli professionistici. Dunque adesso può progettare il suo futuro in modo differente, pensando seriamente a mettere su famiglia. Lei stessa lo ha accennato di recente, in tv, parlando con Silvia Toffanin a Verissimo. “Fino all’Olimpiade – ha raccontato la ‘Divina’ – c’era un veto assoluto per vari motivi, ma adesso penso sia il momento giusto anche se non programmo nulla”.

Insomma, la voglia di maternità non manca. E il matrimonio? Con Matteo le cose procedono a gonfie vele. Da quando Federica è uscita allo scoperto ha più volte sottolineato come il compagno di vita sia per lei un pilastro, tanto da definirlo la “persona migliore” che conosce. Giunta dal canto suo è più riservato e meno incline a rilasciare dichiarazioni alla stampa, ma chi gli è vicino assicura che con la nuotatrice il legame costruito è solidissimo, ferreo. Ecco perché i fiori d’arancio potrebbero essere tutt’altro che un miraggio.