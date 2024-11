Pellegrini divina con il Tapiro. Inizia un nuovo ballo senza Madonia

Sembra serena e tranquilla Federica Pellegrini che nelle ultime ore ha ricevuto un tapiro d’oro dall’inviato Valerio Staffelli di “Striscia La notizia” dopo il caso di “Ballando con le Stelle”. La divina non si scompone e con ironia accetta ben volentieri il premio, pubblicando poi uno scatto sorridente sui social che diventa virale.

La consegna andrà in onda questa sera su Canale 5 durante la puntata del tg satirico, intanto, però, la notizia ha alterato una gran parte del pubblico che segue e ammira la campionessa di nuoto.

Nuovo tapiro d’oro a Federica Pellegrini

Questa mattina Federica Pellegrini ha ricevuto una visita da parte di Valerio Staffelli di “Striscia la notizia” che le ha dato l’ennesimo Tapiro D’Oro. Il motivo gira intorno alla vicenda che vede la divina protagonista di articoli di giornali su “Ballando con le stelle”. Attualmente l’atleta è una delle concorrenti che pochi giorni fa è rimasta senza compagno di ballo. Angelo Madonia, infatti, è stato escluso dal programma.

Nonostante per la divina si tratti di un passo indietro, si mostra alle telecamere del tg satirico rilassata e pronta ad affrontare la nuova sfida: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto – racconta Federica Pellegrini a Valerio Staffelli – Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.

Con garbo che da sempre la contraddistingue, la Pellegrini conclude: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già “massacrato”, quindi magari mando via anche lui!”.

La reazione del pubblico

Da tanti anni Federica Pellegrini è seguita da una grande community tanto che su Instagram ha un seguito di quasi due milioni di follower che la supportano e sostengono in ogni occasione. Il caso del Tapiro ne è un esempio tanto che dopo la pubblicazione del post sono state molte le persone che hanno subito commentato l’accaduto, qualcuno esprimendo la propria opinione.

“Lei ha fatto una figura grandiosa…non si è sporcata… è stata molto elegante. Lei è focalizzata su altro. In questo credo abbia contato molto la sua capacità, tutta sportiva, di lasciare andare le cose meno importanti focalizzarsi solo su ciò che ti può migliorare. Un vero esempio per molti. Grazie Fede!”. Qualcuno ha scritto.

Qualcun altro ha aggiunto: “In tutta questa storia era proprio l’unica che non meritava il tapiro. Ma si sa che quelli di Striscia sono degli idioti”.

Non ci resta che attendere il servizio di “Striscia la notizia” in onda questa sera su Canale 5 per scoprire altre dichiarazioni da parte della divina.