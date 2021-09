Pelé sta ancora male: ricoverato di nuovo in terapia intensiva

Ansia e preoccupazione per Pelé. L’ex calciatore brasiliano è stato ricoverato di nuovo in terapia intensiva all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Dalla stessa struttura era stato dimesso solo lo scorso martedì, in seguito all’intervento per la rimozione di un tumore al colon avvenuto a inizio mese, più precisamente lo scorso 4 settembre.

Stando alle prime indiscrezioni le condizioni dell’80enne sono stabili, ma la decisione è stata presa dai medici a scopo precauzionale per un più attento monitoraggio dello stato di salute. Pelé avrebbe avuto un problema di reflusso che ha motivato la decisione dei dottori per il ricovero.

Prima del nuovo ricovero in terapia intensiva l’ex fuoriclasse aveva pubblicato un post sui proprio canali social, dicendosi disposto “a giocare 90′, più recupero”. “Staremo insieme presto”, aveva assicurato, più che mai ottimista sulle sue condizioni di salute.

Pelé in ospedale dallo scorso agosto

Pelé – vero nome Edson Arantes do Nascimento – si trova in ospedale dalla fine del mese di agosto. L’ex sportivo si era recato per gli abituali controlli di salute. Gli esami, però, non hanno dato esito positivo e Pelé è stato operato d’urgenza per un tumore al colon.

Asportata la massa tumorale, dall’ospedale erano arrivate notizie rassicuranti nonostante i risultati dell’analisi patologica non siano mai stati resi pubblici. In questo periodo così complicato Pelé può contare sul sostegno e la presenza della moglie Marcia Aoki, sposata nel 2016.

I due si sono conosciuti negli anni Ottanta, quando Marcia era solo una bambina, ma la loro relazione è sbocciata nel 2010. Sei anni più tardi il matrimonio, il terzo per Pelé. In passato è convolato a nozze con Rosemeri Cholbi, da cui ha avuto tre figli – Edinho, Jennifer e Kelly – e in seguito con Assiria Nascimento, che gli ha dato i due gemelli Joshua e Celeste.

Diverse poi le relazioni che Pelé ha avuto nel corso della sua vita anche se non ha esitato a definire Marcia Aoki, più giovane di 34 anni, l’amore definitivo, quello del per sempre dopo tante avventure sentimentali.