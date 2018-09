Pechino Express, nella terza puntata ci sarà una sorpresa: ecco di cosa si tratta

Pechino Express: una coppia eliminata rientrerà in gioco e potrà continuare a viaggiare ma…

Durante la seconda puntata del reality adventure di Rai Due Pechino Express una coppia ha dovuto lasciare il gioco. Sono stati I Mattutini a dover abbandonare il viaggio lungo l’Africa di Pechino Express ma nella terza puntata ci sarà una sorpresa. Ebbene, come annuncia Davidemaggio, Adriana Volpe e Marcello Cirillo rientreranno in gara e avranno una seconda possibilità. I Mattutini potranno ritornare a viaggiare con le altre coppie di Pechino Express e affrontare le varie prove e i vari traguardi ma la loro tranquillità non durerà molto e dovranno rifare i conti ancora una volta con l’eliminazione.

Pechino Express: I Mattutini, Adriana Volpe e Marcello Cirillo, saranno eliminati ufficialmente nella terza puntata

Dopo la sorpresa iniziale per tutti i viaggiatori e per la coppia de I Mattutini, in particolare per Adriana Volpe. Tutti i viaggiatori di Pechino Express dovranno affrontare ancora una volta l’eliminazione. Quale tra le coppie in gioco dovrà lasciare il viaggio e fare rientro in Italia? Proprio I Mattutini! Adriana Volpe e Marcello Cirillo hanno avuto una seconda possibilità ma, purtroppo per loro, gli altri viaggiatori hanno deciso di eliminarli ancora una volta e, adesso, I Mattutini dovranno abbandonare il programma una volta per tutte.

Pechino Express: nella terza puntata farà ingresso una nuova coppia

Ma quella dell’eliminazione non sarà l’unica sorpresa a lasciare senza parole i viaggiatori. Durante la terza puntata di Pechino Express farà ingresso una nuova spumeggiante coppia che si unirà ai viaggiatori e concorrerà per raggiungere la vittoria finale. Di chi si tratta? Balivo-Ventura, ha affermato il conduttore Costantino Della Gherardesca ma non saranno Caterina e Simona, da quanto circola sul web.