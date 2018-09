Anticipazioni Pechino Express: cosa succederà nella terza puntata

Pechino Express: le anticipazioni della terza puntata del reality adventure di Rai Due. Ecco cosa faranno i viaggiatori

Giovedì 4 ottobre andrà in onda su Rai Due la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express. Il reality adventure condotto da Costantino Della Gherardesca continua a conquistare il pubblico da casa. Cosa dovranno affrontare i viaggiatori in questa nuova puntata? Le coppie di Pechino Express dovranno raggiungere nuove mete e nuovi traguardi nel loro incredibile viaggio lungo l’Africa. Partiti dal Marocco, nella prossima nuova puntata, i viaggiatori conosceranno una nuova coppia che entrerà in gioco: Balivo e Ventura. I viaggiatori andranno negli studi cinematografici. Chi verrà eliminato?

Pechino Express: cosa è successo durante la seconda puntata del reality adventure di Rai Due

Anche la seconda puntata di Pechino Express è stata ricca di emozioni e di fantastici paesaggi. I viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco, da qui hanno raggiunto varie tappe e traguardi. Lungo il viaggio però non sono mancati problemi. Paola Caruso ha avuto due piccoli incidenti, prima un piccolo problemino al labbro e poi una storta. Per fortuna nulla di grave e potrà continuare il suo percorso a Pechino Express. Anche per Adriana Volpe un problema all’occhio che è stato poi bendato. A vincere la puntata sono stati la coppia de I Promessi Sposi.

Quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata di Pechino Express

Durante la seconda puntata di Pechino Express ci sono state molte sorprese. Anche il momento eliminazione ha sorpreso viaggiatori e pubblico da casa. I Promessi Sposi hanno salvato I Ridanciani. A rischio eliminazione: I Mattutini. Purtroppo la tappa in questione era eliminatoria e i due hanno dovuto abbandonare Pechino Express. Novità: nella prossima tappa arriverà in gara una nuova coppia.