Pechino Express: piccolo incidente per Paola Caruso, il web impazza

Pechino Express, un piccolo problema per Paola Caruso: ecco cosa è successo durante la seconda puntata

Durante la seconda puntata del reality adventure di Rai Due Pechino Express, andata in onda giovedì 27 settembre, c’è stato un piccolo problema che ha visto protagonista Paola Caruso della coppia de I Ridanciani. La Caruso, ex bonas di Avanti un Altro ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto un piccolo incidente al labbro. Un foglio di carta si è letteralmente incollato sulle labbra anche se la Caruso non aveva utilizzato nessun tipo di colla o prodotto. Forse un rossetto, si è ipotizzato. Inutile dire che le immagini di Paola alle prese con il foglio di carta attaccato al labbro sono subito diventate virali sul web. Dopo però, la Caruso si fa male per davvero e ha avuto bisogno del ghiaccio per alleggerire il suo dolore alla caviglia. Successivamente viene anche visitata e fasciata.

Pechino Express: Paola Caruso de I Ridanciani è uno dei personaggi più amati del programma dal popolo del web

Paola Caruso è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi di Pechino Express che fa più parlare sul web e sui social network. Il popolo del web su di lei sembra essere un po’ diviso ma sicuramente prevale chi la adora soprattutto per la sua risata ormai diventata un marchio di fabbrica e la sua simpatia travolgente. Nel suo percorso a Pechino Express, la Caruso sta dimostrando ai telespettatori da casa e agli altri viaggiatori del reality adventure, la sua abilità con le lingue, abilità importante per trovare passaggi e posto per dormire la notte.

Cosa è successo nella seconda puntata di Pechino Express?

Durante la seconda puntata di Pechino Express, i viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco. Le coppie del reality adventure di Rai Due hanno percorso ben 491 km arrivando fino al Deserto del Sahara.