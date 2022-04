Pechino Express, stop per Costantino Della Gherardesca: chi è il sostituto

Cambio di conduzione in corso d’opera a Pechino Express 9: Costantino Della Gherardesca è stato costretto a fermarsi “ai box” a causa di un infortunio riportato nel corso delle registrazioni dell’adventure game di Sky Uno. La produzione si è così trovata obbligata a trovare un sostituto che è stato individuato in una “vecchia conoscenza” del programma. Di chi si tratta? Del famoso wedding planner Enzo Miccio. Sarà lui a dare il cambio al nobile, come riferisce in esclusiva Dagospia, con un comunicato firmato dal giornalista Giuseppe Candela.

Miccio conosce molto bene i meccanismi di Pechino Express, avendovi partecipato come concorrente – in coppia con una collega wedding planner, Carolina Giannuzzi – nella scorsa edizione. La coppia aveva brillantemente affrontato le sfide dello show, classificandosi al secondo posto. La scelta di Sky di arruolarlo come sostituto di Costantino è senza dubbio dipesa anche da ciò.

Il wedding planner, oltre ad essere stato protagonista dell’ottava stagione dell’adventure game, lo si è visto anche nel corso della nona edizione della trasmissione, quando durante la terza puntata ha fatto capolino, al fianco dello stesso Costantino Della Gherardesca. Il duo insolito ha formato la coppia delle “Lepri”, che è stata un vero e proprio intralcio per i concorrenti del gioco (tutti coloro che sono giunti alla destinazione finale dopo di loro sono andati automaticamente a rischio eliminazione).

Pechino Express 9 non si ferma nonostante l’infortunio di Costantino Della Gherardesca

Per quel che invece concerne il momento esatto in cui Costantino cederà la conduzione a Enzo Miccio, al momento, non sono stati resi noti i dettagli. Dunque non si sa in quale puntata il wedding planner spunterà nel ruolo di timoniere. Quel che è certo è che Pechino Express, nonostante l’infortunio del nobile, non si fermerà. Giovedì 7 aprile, su Sky Uno e in prima serata, è previsto il quinto appuntamento, Pechino Express – La rotta dei sultani. I concorrenti (sette le coppie rimaste in gioco), dopo aver fatto tappa in Turchia, sbarcheranno in Uzbekistan. Naturalmente tra mille peripezie e viaggi rocamboleschi.