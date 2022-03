Pechino Express, addio Costantino: Enzo Miccio nuovo conduttore?

Clamorosa indiscrezione su Pechino Express. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv nell’edizione 2023 potremmo non vedere più Costantino della Gherardesca, da tempo alla guida dell’adventure game. Dopo aver partecipato in qualità di concorrente con il nipote Barù alla prima edizione, all’epoca condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, della Gherardesca è diventato il presentatore ufficiale del programma.

La rivista di spettacolo fa sapere che da settimane si rincorrono dietro le quinte voci che vedrebbero un cambio di guardia al timone di Pechino Express. A sostituire Costantino della Gherardesca potrebbe essere una vecchia conoscenza del reality show: Enzo Miccio. Il wedding planner più famoso in Italia è stato un viaggiatore della trasmissione nel 2020 ed è tornato quest’anno come ospite di una puntata.

L’event planner 50enne è dunque rimasto in ottimi rapporti con la produzione di Pechino Express, che sarebbe pronta ad arruolare Enzo Miccio come guida del format che da quest’anno è trasmesso su Sky. Al momento mancano le conferme ufficiali ma Costantino della Gherardesca non ha mai nascosto la voglia di dedicarsi anche ad altri progetti lavorativi.

Negli ultimi anni il nobile toscano ha condotto Resta a casa e vinci e Quattro matrimoni ma si è messo pure in gioco a Ballando con le Stelle, dove ha lasciato il segno con le sue buffe esibizioni in coppia con Sara Di Vaira. Milly Carlucci lo scorso anno l’ha inoltre voluto come giurato a Il Cantante Mascherato.

Enzo Miccio conduttore

Enzo Miccio è il wedding ed event planner più famoso in Italia. Dopo aver organizzato tantissimi eventi, tra cui molti matrimoni Vip, nel 2005 ha fatto il suo debutto in tv, su Real Time. Miccio ha dunque iniziato una carriera da conduttore; è stato al timone di molteplici programmi tra cui (solo per citarne alcuni): Ma come ti vesti?, Shopping Night, L’eleganza del maschio, Enzo Miccio Spose.

È stato inoltre concorrente di alcuni show di Milly Carlucci: prima Ballando con le Stelle nel 2014, poi Notti sul ghiaccio nel 2015. Di recente è stato invece protagonista su Italia Uno con Back to school di Nicola Savino.