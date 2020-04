Pechino Express, Blasi: “Bello ma strategie pilotate”, lo sfogo dopo Naike

Roberto Blasi su Pechino Express: lo sfogo dopo le parole di Naike Rivelli

Non sta passando un bel periodo Pechino Express dopo le parole di Naike Rivelli che sono state riprese da tutta la blogosfera: si tratta di un attacco frontale al programma condotto da Costantino Della Gherardesca che nonostante tutto non ha ancora risposto alle polemiche. A rincarare la dose è stato Roberto Blasi che – come tutti ricorderete, visto che è stato un concorrente molto amato assieme a Giovanni Shalpy – ha palesato tutto il suo malumore sul proprio profilo Facebook aperto a tutti. Veniamo subito al dunque.

Pechino Express, Blasi e Shalpy: cosa pensa Roberto dell’eliminazione dal game show

“Beh – ha esordito così Roberto –, alla fine la verità viene sempre a galla… Dopo anni Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, concorrente con me e Giovanni in Pechino Express, ammette pubblicamente in un post su Instagram quello che noi tutti abbiamo sempre asserito, ovvero che la loro scelta sulla nostra eliminazione dal reality sia stata completamente pilotata. Nella quarta puntata – ha spiegato poi Blasi sulla sua esperienza nel game show Rai – si era arrivati a traguardo prima della coppia dei ‘Fratelli’ formata da Naike e fratello ma poi stranamente e misteriosamente nella puntata mandata in onda eravamo ultimi a rischio eliminazione (tutti avevano visto la vera graduatoria anche le Persiane che erano poco prima di noi)!”.

News Pechino Express: “Molto bello, però le strategie rovinano tutto”

Ciò non significa che per Roberto il programma sia da chiudere o non offra dei bei contenuti. Anzi. Roberto è assolutamente convinto che Pechino Express sia un bel prodotto: “Peccato – ha infatti scritto sempre su Facebook –, il reality è molto bello, forse uno dei più belli, sia per la gara che per i luoghi e paesaggi che si vanno a visitare… però le strategie pilotate della produzione rovinano sicuramente tutto!”. Trovate qui sotto il post. In attesa di un eventuale comunicato della produzione che ovviamente non sarà per niente contenta del tanto parlare che si è fatto del game show in questo periodo.