Pechino Express, prova con maiali fa discutere. Nate prime rivalità

E’ iniziata questa sera su Sky Uno la nuova edizione di Pechino Express, intitolata quest’anno Pechino Express – Fino Al Tetto Del Mondo. Le nove coppie sono partite per il loro viaggio lungo le terre dell’Asia, precisamente nei paesi delle Filippine, della Thailandia e del Nepal. Come di consueto hanno dovuto affrontare diverse prove lungo il percorso, tra cui una che coinvolgeva alcuni cuccioli di maiale. Le squadre hanno difatti dovuto acchiappare ognuna un maialino per poi portarlo con sé per un baratto. L’utilizzo di animali per la gara ha scatenato numerose polemiche sul web. Diversi utenti hanno difatti sottolineato come sia stato poco rispettoso verso i maialini e come la prova li abbia spaventati.

Nel corso della prova le coppie hanno ricevuto una brutta sorpresa! Alcuni dei maiali hanno lasciato i propri escrementi sui vestiti dei concorrenti.

Anche in questa stagione, poi, sono nate alcune rivalità tra le coppie in gara. Una di queste è sorta tra gli Estetici, ovvero Giulio Berruti e Nicolò Maltese, ed i Cinesti, ovvero Nathalie Guetta e Vito Bucci. Berruti ha accusato i Cineasti di aver rischiato di farlo investire dalla macchina a cui avevano chiesto un passaggio. I due si sono difesi sostenendo che l’altro si fosse piazzato dinanzi all’auto con le braccia aperte. Da qui è scaturita un’accesa discussione tra i concorrenti che ha visto le altre squadre schierarsi a favore degli Estetici. La coppia vincitrice della prima prova, quella dei Primi Ballerini, ha anche deciso di attribuire il malus ai Cineasti contestando il loro atteggiamento.

Un’altra discussione si è avuta tra i Magici, ovvero Jey e Checco Lillo, ed i Complici, ovvero Dolcenera e Gigi Campanile. Questi ultimi non hanno preso bene la decisione dei vincitori di eliminare loro piuttosto che i Cineasti. I Magici hanno motivato la loro scelta spiegando di aver voluto eliminare la coppia per loro più forte, scatenando la polemica di Gigi e Dolcenera, i quali li hanno invitati a guardare non solo i personaggi ma le persone. Da qui è nato un diverbio. I Complici, tuttavia, non hanno dovuto abbandonare il gioco in quanto la puntata non era eliminatoria.