Questa sera, 20 aprile, è andata in onda su Sky Uno la settima puntata di “Pechino Express“, l’ultima nel territorio del Borneo Malese. Cinque le coppie ancora in gara, il cui viaggio è iniziato nel Awat Awat, passando da Mari Mari fino ad arrivare a Kota Kinabalu, traguardo finale di puntata. In palio ci saranno i biglietti per la Cambogia, terzo e ultimo Paese ospitante dei viaggiatori durante questa stagione del reality. La competizione è sempre più nel vivo e durante questa puntata sono emerse parecchie scintille tra i concorrenti. In particolare, una frase alquanto infelice ha fatto infuriare Giorgia Soleri, membro delle “Attiviste“.

Arrivati a questo punto del viaggio, i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno chiesto a diversi partecipanti chi vorrebbero eliminare dal gioco. Le risposte date dai viaggiatori hanno fatto nascere dei momenti molto emozionanti, ma anche una forte polemica. Che cosa è successo?

I primi a rispondere alla domanda dei conduttori sono stati i “Novelli Sposi” (Federica Pellegrini e Matteo Giunta), vincitori della scorsa puntata, i quali hanno dichiarato che vorrebbero fuori gli “Italo Americani“, perché i più difficili da battere. Dopodiché, è stato il turno di uno degli Italo Americani, Joe Bastianich che ha affermato che vorrebbe andare avanti con chi condivide i suoi stessi valori e non gioca in modo sporco, non dando dei nomi precisi.

Al che, è intervenuta Giorgia Soleri, che ha parlato di quanto quest’esperienza sia importante per lei, avendo deciso di partecipare al programma per dimostrare a sé stessa di potercela fare pur soffrendo di una malattia cronica, l’Endometriosi. Proprio per questo, non si sente affatto sporca per il modo in cui ha deciso di giocare in quest’avventura. Dopo queste parole, gli altri concorrenti sono scoppiati a ridere, beffeggiando il discorso della loro compagna. Non solo, Barbara Prezia, membro delle “Mediterranee” ha commentato il tutto con una frase di dubbio gusto: “Hanno preso Pechino per dire che hanno la malattia della vulva“.

Totò Schillaci e l’emozionante racconto sulla sua malattia

A questo punto, è arrivato il turno di Totò Schillaci, che si è lasciato andare ad un emozionante racconto. L’ex calciatore ha parlato della sua lotta al cancro vissuta lo scorso anno, raccontanto di come l’avventura di Pechino Express rappresenti per lui una rivincita. Ricordando quei terribili momenti, la moglie, Barbara Lombrardo, è scoppiata a piangere, così come gli altri concorrenti.

Primi su tutti a commuoversi Joe Bastianich e Barbara Prezia, una reazione decisamente diversa rispetto alle risate provocate dalla storia della Soleri. Dopo aver ripreso il viaggio, le “Attiviste” si sono mostrate parecchio alterate per tutta la vicenda, soprattutto nei confronti dell’ex giudice di Masterchef, tanto da dimenticare di prendere il sacco con i pesci, il quale era fondamentale per concludere la prova.