Ieri 14 aprile è andata in onda su Sky Uno la sesta puntata di “Pechino Express“, che ha visto l’uscita di una delle coppie più amate del programma, quella formata da Martina Colombari e il figlio Achille Costacurta. A condannarli all’eliminazione il duo dei “Novelli sposi”, Federica Pellegrini e il neo marito Matteo Giunta. Dopo aver vinto la tappa nel Borneo Malese, l’ex nuotatrice e l’allenatore hanno scelto di mandare fuori la coppia soprannominata “Madre e figlio”, poiché considerata una delle più forti da battere in vista della vittoria finale. Ebbene, questa scelta ha scatenato una pioggia di critiche per gli sposini.

A detta di molti utenti del web, un’altra coppia avrebbe meritato di uscire, ovvero quella delle “Attiviste“, formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio. Tuttavia, essendo tra i concorrenti più deboli, le due giovani influencers vengono sempre salvate nel tentativo di eliminare i più forti dalla competizioni. Sono settimane, infatti, che il pubblico demanda l’uscita del duo, venendo puntalmente delusi. C’è da dire, però, che la scelta della Pellegrini si rifa perfettamente al suo spirito competitivo e da sportiva. Giustamente, Federica e Matteo vogliono vincere e cercano di fare di tutto per arrivare all’obiettivo, utilizzando tutte le armi che hanno a disposizione.

La replica di Federica Pellegrini

In ogni caso, i commenti negativi non hanno scalfito minimamente l’atleta olimpionica, che ha subito risposto a tono ai detrattori. Oggi 14 aprile, infatti, la Pellegrini ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto dalla puntata di ieri di “Pechino Express” con una didascalia alquanto eloquente: “Tranquilli che a stare sul ca**o perché mi piace vincere ci sono abituata, sono una donna”. Inoltre, ha aggiunto un “pollice in giù” contro i bulli dilaganti su Internet.

Il post di Federica è stato poi invaso da commenti, molti dei quali da alcuni suoi compagni di avventura nel reality di Sky, ma anche da vari personaggi dello spettacolo. Tra i tanti, troviamo Damiano David, frontman dei Maneskin e fidanzato di Giorgia Soleri, che ha scherzato dicendo di tifare per lei e il marito piuttosto che per la ragazza. Dopodiché, anche la stessa “Attivista”, Giorgia, ha supportato la collega, nonostante le critiche coinvolgessero anche lei. Hanno mostrato il loro supporto Alessia Marcuzzi e Levante, che si sono dette divertite dalla citazione dell’atleta. Ovviamente, anche Matteo Giunta ha appoggiato la moglie, scrivendo sotto i loro scatti: “Quanto ca**o ti amo”.