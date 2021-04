Pechino Express Francia: dramma, incidente mortale durante lo show

Dramma nel corso di Pekin Express, la versione francese del programma Pechino Express. In terra transalpina il format, a differenza di quello del Bel Paese condotto da Costantino Della Gheradesca che è slittato a data da destinarsi per via del Covid, si è comunque deciso di girarlo per una nuova stagione. Stagione che, come riporta Fanpage.it, ha dovuto fare i conti con una tragedia che ha coinvolto due concorrenti del cast, un cameramen e un guidatore. Quest’ultimo era al comando del mezzo che si è schiantato ed ha perso la vita. Il fatto si è verificato in Turchia.

Pechino Express Francia: 82enne morto in un incidente stradale

A metà aprile Pekin Express ha regolarmente trasmesso una puntata dello show che, come è noto, consiste nel mettere alla prova i personaggi che vi prendono parte, i quali con poco denaro devono arrangiarsi con mezzi di fortuna e chiedere a persone del posto di dargli una mano per raggiungere località e punti di arrivo prestabiliti per completare le missioni previste dal programma.

La coppia formata da Aurore e Jonathan si è imbattuta in un 82enne turco che, con il suo veicolo, gli ha dato aiuto a percorrere una strada di non semplice percorrenza. Durante il tragitto il mezzo dell’uomo anziano, che aveva a bordo i due concorrenti e un cameraman dello show, è stato investito da una automobile.

Per l’82enne non c’è stato niente da fare. L’uomo è morto. Aurore, Jonathan e il cameraman sono invece riusciti a salvarsi e sono stati trasportati in ospedale dove sono stati ricoverati. La donna ha riportato diverse ferite alla testa. Naturalmente, assieme al compagno d’avventura, ha abbandonato anzitempo Pekin Express dopo la tragedia.

La produzione dello show non ha mandato in onda il girato relativo all’impatto. Tuttavia ha deciso di non celarlo al pubblico. Così, ha trasmesso un cartello nel corso della puntata di pochi giorni fa. Cartello che ha informato i telespettatori del drammatico accaduto. “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, si è letto sui teleschermi francesi, in riferimento all’82enne turco che ha perso la vita.