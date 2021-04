Pechino Express su Sky, salta l’edizione 2021: ultimi aggiornamenti

Niente da fare, Pechino Express su Sky non si farà nel 2021. Il celebre adventure game è passato sulla tv a pagamento e ha dato l’addio alla Rai dopo una stagione di grande successo. Sarebbe stato importante cavalcare l’onda dell’entusiasmo dovuto all’edizione 2020, aiutata forse dal fatto che l’Italia si è ritrovata in lockdown nel bel mezzo della messa in onda. L’avventura delle coppie, con la vittoria delle Collegiali, aveva appassionato tantissimi italiani, vecchi e nuovi spettatori del programma. E questi tantissimi italiani non vedevano l’ora di appassionarsi a una nuova edizione. Si dovrà attendere un po’, un bel po’ per la nuova stagione, purtroppo.

Sebbene nei mesi scorsi Nils Hartmann, il Senior Director di Sky, avesse dato speranze al pubblico dicendo che a gennaio si sarebbero messi a lavoro, pare che non andrà in onda quest’anno. Che la squadra sia al lavoro per studiare la nuova tratta di viaggio per il nuovo Pekin Express di Sky è vero, ma le cose potrebbero essere più complicate del previsto. Inutile dire che molto probabilmente la colpa di questo ritardo sia da attribuire al Covid: non è semplice, in piena pandemia, viaggiare in giro per il mondo, prendere passaggi e chiedere ospitalità per la notte. Non è semplice e non è neanche possibile, per tutte le misure anti-Covid in vigore.

TvBlog oggi ha reso noto che le riunioni sono in corso, ma per ora se ne parla e basta. Si sta studiando un piano di azione, si lavora al progetto, ci si confronta sulle tappe e magari sui possibili concorrenti di Pekin Express. Della realizzazione invece non se ne parla. Non è ancora possibile infatti registrare il programma, motivo per cui Pekin Express non andrà in onda nel 2021.

Se tutto dovesse andare come previsto, le coppie potrebbero partire per la loro avventura il prossimo autunno. Magari anche modificando le tappe in base alla situazione Covid nei vari paesi presi in considerazione. Se le registrazioni dovessero iniziare a settembre, allora per la messa in onda se ne parlerebbe nella primavera del 2022. Quindi dopo la nuova stagione di Masterchef. Passerebbero quindi due anni dalla scorsa edizione, una lunga attesa ma magari varrà la pena attendere. Per il momento quindi si parla di Pekin Express su Sky Uno nel 2022. Con Costantino Della Gherardesca alla conduzione, come sempre.