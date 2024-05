Pechino Express, Fiordelisi spoilera i finalisti? Cos’ha detto

Questa sera, 2 maggio, su Sky Uno ci sarà la semifinale dell’undicesima edizione di Pechino Express. Quattro le coppie rimaste in gara: I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara); Le Ballerine (Maddalena Svevi e Megan Ria); Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo); Italia – Argentina (Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal). Finalmente, dopo un viaggio che ha attraversato il Vietnam, il Laos e lo Sri Lanka, verranno svelati i finalisti di quest’entusiasmante stagione. Antonella Fiordelisi, sempre molto attiva sui social media, ha deciso di pubblicare un emotivo messaggio in vista della semifinale. Questo, tuttavia, ha sollevato alcuni sospetti.

È, infatti, a prima volta che l’influencer pubblica un comunicato del genere prima di una puntata di Pechino Express, il che ha dato l’impressione che potesse essere un messaggio di addio. Inoltre, ha annunciato alle sue fan che avrebbe fatto una room su Twitter per parlare del programma, cosa che, alle stesso modo, non aveva fatto nelle scorse settimane. L’ex vippona ha parlato di quanto il reality di Sky le abbia cambiato la vita, oltre ad affermare con orgoglio di sentire di aver lasciato il segno in qualsiasi caso:

Stasera c’è la semifinale di Pechino Express, sono molto emozionata perché per me è già un grandissimo traguardo essere arrivata fin qui. Dal Vietnam , Laos e Sri Lanka ho sempre percepito, anche se non eravamo in contatto, la vostra energia positiva che mi ha aiutato a superare mille ostacoli . Entrerò in room alle 19:00 per ringraziarvi del supporto e parlare di Pechino (come andrà andrà sarà un successo parola della vostra Fiorde).

Antonella Fiordelisi e il possibile spoiler su Pechino Express

Dunque, una frase finale abbastanza sospetta, tanto da far pensare a diversi spettatori di Pechino Express che l’influencer stesse mettendo le mani avanti. Naturalmente, queste rimangono solamente supposizioni, dato che Antonella non ha dato nessuna informazione ufficiale. Anzi, dall’altra parte, ci sono altri dettagli che potrebbero far pensare il contrario. A quanto pare, alcuni fan della Fiordelisi hanno anticipato che le due integranti di Italia-Argentina si sarebbero vendicate in grande stile della coppia delle Ballerine, ovvero di Maddalena e Megan.

Le due coppie non sono mai andate particolarmente d’accordo, scambiandosi insulti e dandosi malus a vicenda. Per questo, diversi fan dell’influencer avevano già anticipato che ci sarebbe stata una grande vendetta per le ex allieve di Amici. Italia-Argentina riuscirà a soffiare la finale alle Ballerine o saranno le prime ad essere eliminate proprio sul più bello, a un passo dalla vittoria? Non resta che attendere la puntata di Pechino Express di questa sera, giovedì 2 maggio, per scoprirlo.