Pechino Express, Fiordelisi: “Perché ora ho più fan che hater”

In seguito alla finale andata in onda giovedì 9 maggio su Sky Uno, alle 12.45 del mattino seguente si è tenuta la conferenza stampa con le tre coppie finaliste di Pechino Express – La rotta del dragone. Noi di Gossipetv abbiamo avuto modo di scoprire qualcosa in più sulle diverse squadre che, tra aneddoti, retroscena e momenti di grande intensità emotiva, si sono abbandonate anche ad alcune confessioni più intime e raccontato qualcosa in più di sé. In particolar modo Antonella Fiordelisi della squadra Italia-Argentina ha parlato di aver avuto una rivincita personale grazie a Pechino Express e di aver fatto finalmente ricredere il pubblico.

Italia-Argentina è stata una delle squadre protagoniste di questa edizione, sconfitta nella finalissima dai Pasticcieri che si sono quindi aggiudicati loro la vittoria. Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal non erano due volti nuovi dei reality. Entrambe hanno difatti preso parte all’Isola dei Famosi ed Antonella anche al Grande Fratello Vip. Proprio in merito a queste precedenti esperienze la modella ed influencer si è abbandonata ad alcune dichiarazioni, facendo un confronto tra Pechino Express e gli altri reality.

In particolar modo ha rivelato come Pechino Express abbia fatto emergere dei nuovi lati del suo carattere e fuoriuscire la vera Antonella, che non si era vista invece nel Grande Fratello o all’Isola dei Famosi che avevano invece fatto emergere soltanto i suoi difetti. Di conseguenza, grazie all’esperienza di Pechino Express, molti spettatori si sono ricreduti sul suo conto ed alcuni dei suoi haters sono adesso addirittura dei fan.

Qui di seguito quanto dichiarato da Antonella Fiordelisi a Gossipetv:

Entrambe abbiamo partecipato ad altri programmi però per me Pechino Express non è un reality ma un’esperienza di vita. Grazie a questo percorso che abbiamo fatto la gente che magari ha sempre avuto da ridire su di noi ha cambiato idea perché ci ha visto emozionarci, ridere, scherzare. Io sono uscita anche molto autoironica, cosa che magari nei programmi che ho fatto non s’è vista perché magari litigavo di più, si mettevano in evidenza i difetti del carattere che avevo. Invece grazie a quest’esperienza le persone si sono ricredute e questa è la mia più grande vittoria personalmente.

Ha poi aggiunto qualcosa in merito alla mancata vittoria, che le è stata soffiata via da Damiano e Massimiliano Carrara:

Mancava la ciliegina sulla torta ma quando la torta è buona io la ciliegina nemmeno la mangio.

L’exploit nelle ultime puntate

Nel corso della conferenza stampa, Antonella ha poi spiegato come inizialmente si sentisse particolarmente disorientata. Lei ed Estefania si sono difatti ritrovate in una situazione completamente nuova per loro, in paesi stranieri senza soldi e non conoscendo la lingua, dovendo procurarsi passaggi e posti dove trascorrere la notte. Ha sottolineato come abbia trovato una grande disponibilità da parte delle persone del luogo, da cui ha ricevuto tanto anche a livello umano. Inoltre ha spiegato come i numerosi malus ricevuti da parte delle altre coppie siano stati per lei ed Estefania uno sprone a fare meglio e a giocare per vincere. Inizialmente, difatti, la squadra di Italia-Argentina non era tra quelle favorite, avendo un exploit nelle ultime puntate tanto da arrivare a giocarsi la finalissima con i Pasticcieri.