Pechino Express, donna di Artem vs produzione: “Fraintendimenti”

La puntata di Pechino Express andata in onda ieri sera su Sky Uno ha suscitato diverse polemiche da parte degli spettatori. In particolare il pubblico non ha apprezzato l’atteggiamento di Artem della squadra dei Fratm nei confronti di Megan delle Ballerine. Il ragazzo si è difatti rifiutato di dormire con la ballerina per rispetto della sua ragazza che lo guardava da casa. In seguito a quanto visto in puntata è arrivata la replica della fidanzata dell’attore di Mare Fuori che si è espressa a riguardo, scagliandosi contro la produzione del programma.

Durante la puntata del reality tutte le squadre sono state mischiate per la prima tappa ed Artem è capitato insieme a Megan. I due hanno faticato a trovare un equilibrio a causa del carattere introverso di lui. In particolare hanno avuto una discussione parecchio accesa in cui Pino di Mare Fuori ha detto alla ballerina di non voler dormire con lei e preferire andare in tenda per una questione di rispetto nei confronti della sua donna (i due si uniranno presto in matrimonio in seguito alla proposta di lui). Megan ed Artem hanno quindi dormito separati, ma i problemi per la neo squadra non sono finiti qui. Il giorno dopo, difatti, i due hanno nuovamente discusso per trovare un passaggio tanto che l’ex concorrente di Amici è scoppiata in lacrime. Quanto accaduto ha scatenato diversi commenti negativi da parte degli spettatori del programma che hanno preso le difese della ballerina e criticato l’attore.

La replica della fidanzata di Artem

In seguito è quanto mostrato in tv e negli spezzoni dei video caricati sulle pagine social ufficiali del programma è arrivata la reazione di Gaia, fidanzata di Artem. Le parole della ragazza sono state pubblicate in una storia dall’Investigatore social Alessandro Rosica.

Di seguito quanto dichiarato dalla fidanzata dell’attore di Mare Fuori:

La produzione quanto avrà sperato di far vedere cose non vere montando in modo da creare fraintendimenti? Chissà forse Artem avrà pensato questa cosa.

Questa la storia condivisa da Rosica sul suo profilo Instagram: