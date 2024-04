Pechino Express, Barbara disgustata: “Faccio finta di non vedere”

Nella puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 18 aprile le squadre hanno raggiunto lo stato dello Sri Lanka, definito come la lacrima dell’India. Li hanno dovuto affrontare numerose prove prima di arrivare al tappeto rosso, dovendo procurarsi passaggi ed una casa dove dormire. E’ proprio nell’abitazione della persona che le ospitava che le Amiche, coppia composta da Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia, hanno avuto una brutta sorpresa.

Come sempre, suonata la radio, le coppie in gara sono costrette ad interrompere la gara e cercare un posto dove trascorrere la notte. Prima di raggiungere il libro rosso, Costantino Della Gherardesca ha dato quindi lo stop e le squadre hanno iniziato a chiedere agli abitanti del posto se avevano un letto da offrirgli. Tutte hanno trovato l’alloggio abbastanza presto, potendo contare sull’ospitalità e la solidarietà degli Srilankesi. La coppia delle Amiche ha trascorso la notte in una casa in riva al mare. Dopo un lungo bagno nell’Oceano Indiano è arrivato il momento della cena. I padroni di casa hanno cucinato per loro ma proprio in quell’istante Barbara e Maddalena hanno notato qualcosa che ha scatenato il loro disgusto. La cucina era piena di mosche che si posavano anche sul cibo.

Barbara si è abbandonata ai commenti, dicendo:

Era meglio non entrare. Io faccio finta che non ho visto. Ci sono più mosche che piatti in cucina.

A quel punto Maddalena ha aggiunto con fare ironico:

Io due, tre, racchette, quelle anti mosche, gliele manderò, quelle elettriche.

Nonostante il piccolo inconveniente la coppia si è comunque trovata molto bene e ha apprezzato soprattutto la possibilità di fare il bagno nell’oceano.

Le Amiche arrivano per prime al libro rosso

Il mattino seguente Constantino Della Gherardesca ha dato nuovamente il via alla gara. Le coppie hanno dovuto raggiungerlo al libro rosso. Le prime a tagliare il traguardo sono state proprio le Amiche. Al secondo posto si sono posizionati i Pasticcieri, seguiti da Italia-Argentina ed i Fratm. Ultime in classifica le Ballerine. Barbara e Maddalena hanno deciso di penalizzare proprio loro, consegnandole il malus della bandiera nera.