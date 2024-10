Pechino Express 2025, nel cast due ex GF Vip 7: ecco chi sono

Manca poco per l’annuncio del cast della nuova edizione di Pechino Express. A breve, i prossimi concorrenti dovranno partire per uno dei viaggi più entusiasmanti della loro vita, le cui avventure verranno poi mandate in onda su Sky Uno in primavera. Nei mesi scorsi, sono circolati diversi rumors su coloro che potrebbero essere i nuovi ‘viaggiatori’ di Pechino Express. Tra i nomi più chiacchierati, spiccano quello di Ronn Moss, il celebre Ridge della soap Beautiful, e del conduttore Alessandro Greco. Inoltre, si è parlato dell’ex calciatore Francesco Gullo e della coppia di comici Frank Matano e Matteo Martinez.

Per quanto riguarda la quota reality, si è vociferato della presenza degli ex allievi di Amici Aka7even e LDA, i cui nomi erano usciti anche l’anno precedente. Menzione a parte per Edoardo Tavassi che, dopo essere stato involucrato nella lista dei possibili concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, ha smentito il gossip, svelando anche un retroscena inedito. L’ex naufrago ha infatti spiegato di aver provato ad entrare nel cast del programma, ma gli sarebbe stata negata persino la possibilità di fare un provino. Tavassi sogna da tempo di partecipare alla trasmissione di Sky Uno, ma pare proprio che gli autori vogliano un altro tipo di personaggio.

Dopo la smentita di Tavassi, in tanti avevano ipotizzato che quest’anno Pechino Express avesse deciso di escludere dal cast ex volti di reality come il Grande Fratello o l’Isola dei Famosi. Tuttavia, Deianira Marzano ha svelato che, in realtà, nella prossima stagione ci sarà una coppia di concorrenti proveniente dal GF Vip 7, proprio la stessa edizione a cui ha partecipato Edoardo Tavassi. Inizialmente, l’esperta di gossip aveva parlato di due ex vipponi maschi, ma successivamente ha rivelato che questi sarebbero stati sostituiti da due ex gieffine.

Due ex GF Vip nel cast di Pechino Express: ecco i nomi

Poco fa, poi, la Marzano ha svelato l’iniziale di una delle due possibili future viaggiatrici di Pechino Express. “Il cast di Pechino Express avrebbe scartato all’ultimo la coppia di uomini per sostituirla con quella di due donne, sempre dell’edizione del GF Vip 7. Ecco l’iniziale di uno dei nomi delle due concorrenti: G”, ha scritto l’influencer.

Da quel momento, gli utenti sui social hanno iniziato ad indagare sulle concorrenti del GF Vip 7 con il nome che inizia per G, arrivando a due possibili nomi: Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Di conseguenza, una di loro potrebbe essere la nuova concorrente di Pechino Express. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni, e al momento non ci sono conferme ufficiali.