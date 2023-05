Pechino Express 2023: ecco chi sono i vincitori, il web protesta

Chi ha vinto la decima edizione di Pechino Express? Giovedì, 11 maggio, è andata in onda su Sky Uno e in streaming su NOW la finale di Pechino Express. Dopo aver percorso 8000 km in tre Paesi sulla Via delle Indie le tre coppie finaliste si sfideranno un’ultima volta per aggiudicarsi la vittoria finale. Un viaggio estenuante ma anche indimenticabile, guidato dai conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio che stasera hanno annunciato la coppia vincitrice del reality tra Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”; Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”; Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”.

Prime ad essere eliminate “Le Mediterranee”, che non hanno potuto raggiungere il meraviglioso complesso di templi di Angkor Wat. Al traguardo finale sono arrivati, dunque, “Gli Italo americani” e “I novelli sposi”. Alla fine, però, solo una coppia ha vinto Pechino Express: si tratta di quella degli “Italo Americani”, formata da Joe Bastianich ed Andrea Belfiore. Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno dovuto accontentarsi del secondo posto.

Il pubblico, però, non si è mostrato molto contento. Nonostante l’avversione principale del mondo del web fosse verso le mediterranee, la verità è che la maggior parte degli spettatori sperava nella vittoria della “Divina” Federica Pellegrini e di suo marito Matteo. A detta di molti, sono stati loro i veri protagonisti dell’edizione e avrebbero meritato classificarsi primi.

Federica Pellegrini: il suo destino alla finale di Pechino Express

Il destino di Federica Pellegrini, insieme a quello del marito Matteo Giunta, è stato ignoto al grande pubblico fino alla finale di questa sera. La nuotatrice, infatti, nel corso della semifinale della scorsa settimana si è era infortunata alla caviglia, arrivando al traguardo zoppicando. Nonostante tutto l’impegno della coppia dei “Novelli Sposi” durante queste settimane, la possibilità di poter giocarsi la finale di Pechino Express è stata in bilico fino alla fine.

Tuttavia, la puntata finale del reality di Sky Uno si è aperta con una buona notizia: Federica Pellegrini ha deciso di partecipare alla finale, naturalmente con il benestare dello staff medico. Dopo aver fatto una lastra, la campionessa olimpionica ha potuto riscontrare che non aveva la caviglia rotta, bensì aveva subìto solamente una pesante slogatura. Per questo, con la gamba fasciata, ha deciso comunque di giocare fino alla fine insieme al suo compagno di vita.