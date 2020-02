Parte Pechino Express 2020 e sono nati degli amori tra una tappa e l’altra: parola di Soleil Sorge

Sta per partire su Rai Due la nuova edizione di Pechino Express. L’adventure-game di Costantino Della Gherardesca andrà in onda a partire da martedì 11 febbraio. In attesa di vedere la prima puntata Soleil Sorge, una delle concorrenti della trasmissione, ha spifferato che sono nati degli amori tra una tappa e l’altra in Oriente. E sì, perché come sempre Pechino è stato registrato con qualche mese d’anticipo e i partecipanti sono già tornati tutti a casa. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha però puntualizzato che non è stata lei a trovare l’amore bensì qualcun altro anche se ha preferito non svelare di più.

Le parole di Soleil Sorge sulla nuova edizione di Pechino Express

“Devo dire che si sono create delle bellissime sinergie nel cast, nonostante la gara. Questo è stato molto bello e diverso da altri reality che ho vissuto. Se sono nati amori durante il programma? Avevate dubbi? E no, non mi riferisco assolutamente a me! (ride, ndr)”, ha dichiarato Soleil Sorge in un’intervista concessa al settimanale Mio. Dunque al momento non è chiaro tra quali concorrenti di Pechino Express 2020 sia scoppiata la passione: quel che è certo è che l’italo-americana è partita single ed è tornata single. Ad oggi Sole non ha ancora trovato un amore stabile dopo la fine della tormentata relazione con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen.

Perché Soleil e Jeremias si sono lasciati dopo l’Isola dei Famosi

Dopo sette mesi di frequentazione – e una convivenza che stava per iniziare – Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono detti addio per incompatibilità caratteriale. È stata la Sorge a chiudere definitivamente la storia, stanca dei continui litigi e delle numerose incomprensioni, dovute perlopiù a caratteri diversi e a differenti visioni della vita. Soleil ha chiarito che non c’è stato alcun tradimento da parte di Jeremias e che il rapporto è semplicemente giunto al termine perché era inutile andare avanti.

Chi sono i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express

Queste le dieci coppie in gara a Pechino Express 2020: I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Padre e Figlia (Marco Berry e la figlia Ludovica); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa); I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).