Pechino Express 2020, quarta puntata: eliminati gli inseparabili e la classifica della tappa

Quarta puntata e ultima tappa in terra thailandese, a Bangkok, per i concorrenti rimasti in gara a Pechino Express, che nel terzo capitolo ha visto soccombere la coppia de I Palermitani. I Gladiatori Max Giusti e Marco Mazzocchi si sono confermati il duo da battere. Come già avvenuto la scorsa settimana sono giunti nuovamente a lottare per trionfare nella prova immunità. Lo scontro è stato con I Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. E a differenza di setti giorni fa, i Gladiatori hanno dovuto cedere il passo. “Sto rosicando tantissimo, non potete capire”, il commento di Mazzocchi sulla sconfitta. Così a staccare il pass prima di tutti per volare in Cina sono stati Miccio e Carolina, aggiudicandosi la sfida. L’handicap hanno deciso di darlo alla coppia Mamma e figlia, Soleil e Wendy.

Classifica della quarta puntata di Pechino Express 2020

Alla fine della quarta tappa questa la posizione delle coppie in gara:

1 Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

2 I Sopravvissuti (Gennaro Lillio e Vera Gemma)

3 I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

4 Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

5 Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni)

6 Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori)

Le ultime due coppie, come da regolamento del reality, sono state sottoposte alla decisione delle Top, che hanno così deciso. “Questa per noi è una scelta difficile perché abbiamo legato con entrambe le coppie, ma abbiamo deciso di eliminare gli Inseparabili”, si sono giustificate Ema e Dayane. Ultima spiaggia la busta nera, che, però, ha dato esito negativo per Valerio e Fabrizio: “Eliminati!”. “Siamo contenti di aver avuto questa opportunità e che abbiamo fatto vedere chi siamo. Fondamentalmente siamo i ragazzi della porta accanto”, le parole dei Salvatori dopo l’addio allo show.