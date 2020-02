Pechino Express 2020, prima puntata: eliminati Marco Berry e la figlia

Pechino Express 2020, prima puntata: vincono I Gladiatori, eliminati Marco Berry e la figlia Ludovica

Oggi 11 febbraio 2020 è partita l’ottava edizione di Pechino Express, il fortunato reality di Rai 2. Alla conduzione abbiamo ritrovato Costantino della Gherardesca. Ricordiamo che quest’anno il viaggio dei concorrenti si snoda su dieci tappe, per un totale di 7.000 km. Si è partiti dall’isola di Ko Phra Thong in Thailandia (nelle prossime puntate si andrà in Cina per poi approdare a Seoul in Corea del Sud). Le dieci coppie in gara, al termine di varie peripezie, sono giunte nella città di Surat Thani.

Pechino Express 2020: Max Giusti e Mazzocchi primi, papà e figlia litigano prima di venire eliminati

I primi classificati della prima tappa, come stabilito dal meccanismo del programma, hanno dovuto scegliere, tra le ultime due coppie giunte a destinazione, chi mandare a rischio eliminazione. I Gladiatori (Marco Mazzocchi e Max Giusti) hanno trionfato e tra I Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa) e Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio) hanno optato per questi ultimi. “In loro non ho visto lo stupore per questa avventura; invece l’ho visto negli occhi de I Palermitani”, ha motivato Mazzocchi. Si è quindi aperta la busta nera: “Eliminati”. Papà e figlia, che sono stati protagonisti di una furiosa lite nello show, hanno così dovuto abbandonare la trasmissione

I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), durante la puntata, hanno ottenuto l’immunità. Al netto di questo, ecco la classifica

1 I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi)

2 I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi)

3 Top (Ema Kovac e Dayane Mello)

4 Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni),

5 Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma)

6 Gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori, ossia i Twotwins)

7 Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay)

8 I Palermitani (il duo comico I Soldi Spicci formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa)

9 Padre e Figlia (Marco – alias Marco Berry – e Ludovica Marchisio)

A lasciare il programma, con esito sfavorevole della busta nera, sono stati Marco Berry e Ludovica Marchisio.