Pechino Express 2018, anticipazioni stasera 18 ottobre: concorrenti in seria difficoltà

Anticipazioni Pechino Express stasera 18 ottobre 2018

Torniamo a parlarvi di Pechino Express 2018: anticipazioni e news sulla puntata di stasera 18 ottobre saranno senza dubbio ricercatissime perché tutti i concorrenti dovranno affrontare un nuovo difficile percorso e anche questa volta sembra che ci sarà un’eliminazione certa. L’ultima volta sono stati eliminati i Mattutini dopo il loro improvviso rientro in gioco nelle puntate precedenti. In questa non è possibile dire con certezza chi sarà escluso dalla corsa verso l’obiettivo finale; certo è che le coppie più a rischio sono le Signore della Tv, i Promessi Sposi e i Ridaciani che già nelle precedenti puntate hanno rischiato grosso.

Pechino Express 2018 concorrenti: anticipazioni sulle coppie in gioco

Non possiamo dirvi insomma chi sarà eliminato con certezza tra i concorrenti restanti di Pechino Express 2018. Siamo tuttavia sicuri che i Surfisti e le coppie più in gamba – ad esempio quelle che nella scorsa puntata sono riuscite ad arrivare in Tanzania subito – potranno stare sicure. O meglio: relativamente sicure, visto che a Pechino Express tutto può succedere. Non è neanche chiaro peraltro se la possibilità data ai Mattutini sarà data anche agli eliminati della puntata di stasera 18 ottobre. Anticipazioni e news insomma sono tutt’altro che chiare, anche se qualcosa ve la possiamo dire di sicuro.

Anticipazioni Pechino Express stasera 18 ottobre: cosa succederà su Rai Due

Sappiate infatti che oltre al fatto che i concorrenti si troveranno in estrema difficoltà in alcune tappe del loro viaggio (cosa tutt’altro che difficile da ipotizzare, visto il percorso che stanno percorrendo) le anticipazioni parlano di un ritorno a sorpresa. Lo si vede proprio nel filmato dell’ultima puntata che potete vedere qui: Costantino annuncia questo ritorno a cui i concorrenti reagiscono spiazzati e qualcuno ipotizza persino l’ennesimo rientro dei Mattutini. Cosa che scartiamo a priori perché renderebbe lo show decisamente ripetitivo. Pronti per la puntata di stasera 18 ottobre insomma? Le anticipazioni sono queste e promettono davvero bene! Restate sintonizzati con noi perché vi aggiorneremo subito se ne sapremo di più!