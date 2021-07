Peaky Blinders, attore esce dall’ospedale e muore poco dopo: il caso

Toby Kirkup è morto a 48 anni in condizioni ancora da chiarire. Sul decesso dell’attore, facente parte del cast della fortunata serie tv Peaky Blinders, come riferisce l’Indipendent, è partita un’inchiesta per capire le cause che lo hanno condotto alla scomparsa. Toby ha trascorso diversi mesi in ospedale, dopo essere stato ricoverato il 29 agosto 2020. Una volta tornato a casa, è stato colpito da un arresto cardiaco fatale.

Lo Yorkshire Live aggiunge dei dettagli alla vicenda, spiegando che Kirkup, prima di accusare il malore, era andato da un medico. Al dottore aveva raccontato di avere dolori acuti al petto e di sentire del formicolio alle braccia. Tuttavia, sarebbe stato rispedito a casa – che si trova a Slaithwaite, in Inghilterra – dopo che gli è stata diagnosticata una gastrite. Evidentemente, però, l’attore aveva problemi di altro tipo. Infatti, dopo essere tornato nella propria dimora il suo stato di salute è andato peggiorando ed ha cominciato a vomitare per poi essere colpito dal tragico arresto cardiaco.

In seguito alla morte, è stata disposta l’autopsia, effettuata dal medico legale, che ha stabilito che Kirkup è deceduto per cause naturali, cioè un infarto. Tuttavia la vicenda non si è conclusa definitivamente in quanto la famiglia dell’attore non crede che sia una coincidenza il fatto che Toby sia stato dimesso dall’ospedale Huddersfield Royal Infirmary con una diagnosi che lo riteneva in salute e che sia morto poco dopo.

Intanto l’ufficiale del coroner Catherine Toner ha reso noto che in passato Kirkup avrebbe fatto uso di droga e alcol.

Toby Kirkup, la passione per la recitazione e il ruolo nella serie tv Peaky Blinders

Toby ha sempre avuto il pallino per la recitazione ed ha studiato presso l’Università di Huddersfield. Non solo set cinematografici per lui, che ha avviato pure una carriera come scrittore, oltreché aver ricoperto il ruolo di conduttore televisivo. Il successo planetario è giunto con la serie tv prodotta dalla BBC, Peaky Blinders (distribuita anche su Netflix). Nella serie ha vestito i panni di un ufficiale di polizia a partire dal 2016. Altri ruoli celebri interpretati, quelli in Emmerdale e in The Mill.