Peaky Blinders, Netflix: sesta stagione, news su data di uscita e trama

Ottime notizie per gli affezionati dei Peaky Blinders, la serie tv inglese prodotta dalla BBC e distribuita in Italia da Netflix. La produzione delle nuove puntate, quelle dell’attesissima sesta stagione, è ricominciata, dopo lo stop ‘forzato’ causato dalla pandemia di coronavirus. Ad annunciare la novità è il regista Anthony Byrne, che nelle scorse ore, su Instagram, ha pubblicato un post in cui ha rassicurato i fan.

Nella fattispecie Byrne ha spiegato che in questo difficile periodo segnato dall’emergenza sanitaria – il Regno Unito è stato colpito duramente dalla pandemia – tutti coloro che partecipano alla realizzazione della serie hanno lavorato senza sosta per tornare al lavoro in un ambiente sicuro. “Siamo pronti”, ha annunciato, immortalando il tutto con una foto di Cillian Murphy, l’attore che veste i panni del magnetico e glaciale Tomhas Shelby, la ‘testa’ degli incendiari Peaky Blinders.

Peaky Blinders: la sesta stagione chiuderà il ciclo della serie, ma il racconto proseguirà su altri canali

Di recente la BBC, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto che la sesta sarà l’ultima stagione di Peaky Blinders. Il produttore Steven Knight ha dichiarato che l’ultimo atto del prodotto audiovisivo sarà roboante, inimitabile e pieno di colpi di scena. Knight è certo che “sarà la stagione migliore”. Non solo: il produttore ha anche annunciato che si chiuderà il ciclo di serie tv. Dunque si arriverà a un finale ‘chiuso’, anche se, spiega sempre Knight, “la storia continuerà in un’altra forma”.

Non chiaro quali siano i progetti futuri da sviluppare attorno alla fumantina famiglia di gangster di Birmingham degli anni ’20. Non è da escludere l’ipotesi di uno spin-off su uno dei protagonisti dei Peaky, magari su Thomas Shelby, figura dal fascino irresistibile.

Quando andrà in onda la sesta stagione di Peaky Blinders

Rimane l’incognita della data di uscita della serie (finora non c’è alcuna data ufficiale), anche se pare probabile che i nuovi episodi possano essere trasmessi dalla BBC prima della conclusione del 2021. Per i telespettatori italiani di Netflix l’attesa si prolungherà almeno di qualche settimana, il tempo necessario al colosso di streaming americano di distribuirla sul proprio canale.