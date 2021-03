Paura per la Regina Elisabetta: allarme bomba nella residenza in Scozia

Grosso spavento per la Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale inglese. Un oggetto sospetto è stato rinvenuto nei giardini del palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo. Una squadra di artificieri è prontamente intervenuta sul posto e successivamente un uomo di 39 anni è stato arrestato. Il fatto è accaduto martedì 23 marzo 2021, intorno alle 21. Il caso è stato segnalato alla polizia locale tramite una telefonata.

A qualcuno non è sfuggita la presenza di “oggetti sospetti” nei giardini della residenza dove la Regina Elisabetta trascorre, da anni, le prime settimane della stagione estiva. Velocemente è scattato il piano anti-bomba. In pochi minuti sul posto sono arrivate alcune volanti della polizia e una squadra di artificieri. È stato perlustrato l’intero parco nelle vicinanze dell’edificio principale.

Allarme bomba nella casa della Regina Elisabetta

Il Daily Mail ha pubblicato le foto di decine di agenti battere palmo a palmo il prato della residenza con lunghi bastoni alla ricerca di oggetti sospetti. Sono stati presidiati tutti gli ingressi e gli accessi a Holyroodhouse. Dopo l’allarme bomba un dispositivo “non utilizzabile” è stato trovato dagli agenti della Explosive Ordnance Disposal. Più precisamente è stato rinvenuto vicino ad un albero ed è stato messo in sicurezza.

Il portavoce della polizia scozzese non ha chiarito la natura dell’oggetto sospetto rinvenuto nel parco, ma ha fatto sapere che non è stato necessario far brillare il dispositivo. L’oggetto è stato messo in sicurezza e prelevato dalla squadra speciale di artificieri dell’esercito inglese.

Poi una volta accertato che non c’erano più pericoli per la pubblica sicurezza e l’incolumità del personale, che lavora nella residenza di Edimburgo della regina Elisabetta, la polizia ha liberato l’area precedentemente isolata.

In questo periodo Sua Maestà è nel Castello di Windsor, insieme al marito Filippo. Il 99enne è in convalescenza dopo l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto di recente. La notizia del dispositivo rinvenuto in Scozia ha messo in allerta la famiglia reale e i sistemi di sicurezza britannici.

A poche ore dalla segnalazione e dal rinvenimento del dispositivo, è stato arrestato dalla polizia un uomo di 39 anni. Stando ad alcune indiscrezioni, il soggetto avrebbe dei problemi di salute e dovrà comparire presto davanti alla corte di Edimburgo.