Paura per Francesco Gabbani, malore al concerto di Letojanni: l’artista sparisce dal palco

Francesco Gabbani è stato colpito da un malore durante il concerto in piazza Cagli, a Letojanni, comune in provincia di Messina. L’evento gratuito, che si sarebbe dovuto svolgere nella serata di mercoledì 12 agosto, è stato annullato e il cantante è stato affidato alle cure dei medici, senza più fare ritorno sul palco dopo essersi sentito male. Secondo quanto raccontato dalla testata La Voce Apuana, l’artista ha cantato cinque brani, poi ha lasciato la scena. Successivamente sul palco è uscito il sindaco del paese siciliano, spiegando che il concerto non sarebbe più ripreso.

Francesco Gabbani colpito da un malore durante il concerto a Letojanni

Alessandro Costa, primo cittadino di Letojanni, ha spiegato la situazione al pubblico, dopo che Gabbani è sparito nel backstage interrompendo l’evento. In particolare, il sindaco ha riferito che l’artista è stato costretto a fermarsi per un problema di salute e che è stato affidato alle cure dei medici, per degli accertamenti. Costa, a nome di tutta la comunità letojanese, ha infine augurato al cantante di rimettersi presto.

Al momento Gabbani non ha ancora rilasciato commenti su quanto accaduto. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha nel frattempo raccolto una testimonianza di una persona presente in piazza Cagli, la quale ha raccontato che l’artista di “Occidantali’s Karma” ha cantato per pochi minuti e male, per poi lasciare il palco. Si è compreso poi il motivo della sua esibizione non impeccabile: il malore.

Sulla vicenda è intervenuto anche un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, il quale ha scritto in una storia Instagram che Gabbani, dopo le cure a cui si è sottoposto, starebbe meglio. Opportuno rimarcare che si tratta di un’indiscrezione e che per ora non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali né da parte del cantante, né da parte del suo staff.

Il concerto annullato a Vinovo

A inizio luglio è stata data la notizia che il concerto che Gabbani avrebbe dovuto tenere all’Ippodromo di Vinovo il prossimo 27 agosto non si svolgerà. La decisione di annullare l’evento non è dipesa dall’artista. La data è saltata per motivi organizzativi che non consentono di garantire le condizioni necessarie al corretto svolgimento dello spettacolo.