Frassica ‘sfida’ Gabbani, l’artista irrompe nel camerino. Gesto virale

Francesco Gabbani è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 che ha fatto conoscere la sua canzone nella prima serata della kermesse e tornerà sul palco dell’Ariston giovedì sera. Oggi, però, è diventato il protagonista di un siparietto divertente messo in scena con il co-conduttore della seconda serata, Nino Frassica. Nella conferenza stampa avvenuta poche ore prima della diretta, l’attore ha ironizzato sul suo outfit, affermando di essere vestito da Gabbani. Ecco cosa è successo poco dopo.

La richiesta di Nino Frassica

Nella conferenza stampa a cui ha partecipato Nino Frassica, l’attore ha dichiarato il suo volere: essere vestito da Gabbani. Si è trattato, senza dubbio, di una battuta visto che il co-conduttore indossa un abito firmato Dolce & Gabbana. La sua volontà, però, non è passata inosservata, anzi, il diretto interessato lo ha preso alla lettera e si è presentato nel camerino dell’attore con un vestito insolito.

Il gesto di Gabbani

Dopo aver ascoltato le parole di Nino Frassica, Francesco Gabbani non ha esitato e con aria divertita si è presentato nel camerino dell’attore, proponendogli un abito particolare. Lo staff era pronto a non farlo passare dato che questa sera il cantante non rientra tra gli artisti che dovranno esibirsi, tuttavia, il diretto interessato ha spiegato il motivo della sua visita e tutto ha preso un’altra forma.

“Sono lo stylist di Nino Frassica”, ha affermato. “Per te avevo pensato questo abito da totano“, ha scherzato il cantante, facendo divertire Frassica che è stato al gioco ed ha creato un siparietto con il suo amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Gabbani (@francescogabbani)

Scena virale

In un batter d’occhio la scena è diventata virale ed ha divertito il web che ha cominciato a commentare sotto al post di voler vedere i due come coppia di comici in televisione. C’è chi non vede l’ora di seguirli alla conduzione di un programma insieme, qualcun altro si è complimentato con il cantante per l’ironia che lo contraddistingue e lo rende unico.

Allo stesso modo, Nino Frassica ha commentato: “Stasera farò un ficurone”. E chissà se in una delle sue entrate, il co-conduttore non si presenta con l’outfit scelto dal suo amico cantante?

Quando si esibirà Gabbani

Francesco Gabbani tornerà ad esibirsi domani 13 febbraio 2025 con il brano Viva la vita. Nella serata delle cover, invece, canterà Io sono Francesco con Tricarico. La sua canzone ha riscontrato molto successo e il pubblico non vede l’ora di rivederlo solcare l’Ariston con una nuova performance.