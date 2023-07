Paura per Fiordaliso: operata d’urgenza nella notte, come sta

Fiordaliso, in un post Instagram, ha rivelato di esser stata operata per una peritonite. La cantante ora sta bene. Le reazioni social.

In un post Instagram pubblicato nella giornata del 1 luglio, la nota cantautrice Fiordaliso ha annunciato di esser stata operata d’urgenza nella notte precedente. Il motivo, ha spiegato, è legato ad una peritonite. Stando a quanto ha scritto nella descrizione, però, il peggio sarebbe alle spalle.

Operata per una peritonite: Fiordaliso racconta l’accaduto

“Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto” ha esordito la cantante nel post in cui ha annunciato l’operazione appena svolta. La foto pubblicata la ritrae su un letto di ospedale, mentre indossa una mascherina e con il volto visibilmente provato. Sono seguite le rassicurazioni ai propri fan. Fiordaliso, infatti, ora sta bene: “Non preoccupatevi, tanto torno presto… Peggio per voi” ha continuato, accompagnando la dichiarazione con un emoji comica.

Nel giro di pochi minuti dalla pubblicazione del post, molti utenti hanno espresso i propri auguri e il proprio sostegno nei commenti. Tra questi, spiccano diversi vip. Da Enzo Salvi a Rita Dalla Chiesa, passando per i colleghi Mietta e Marco Carta, in tanti hanno mostrato vicinanza a Fiordaliso per l’episodio da lei raccontato. Su Twitter, inoltre, sono arrivati messaggi di sostegno anche da conduttrici come Antonella Clerici e Roberta Ferrari. La maggior parte dei commenti, ad ogni modo, è riassumibile in auguri di pronta guarigione.

Fiordaliso: carriera musicale e non solo

Fiordaliso, come detto, è una nota cantautrice italiana. La sua carriera musicale raggiunse la consacrazione nel 1984, con la canzone Non voglio mica la luna, classificandosi quinta al Festival di Sanremo di quello stesso anno. Il singolo raggiunse, inoltre, i vertici delle classifiche in Italia, Spagna e America Latina. Fiordaliso si ricorda anche per le partecipazioni a noti programmi televisivi.

Nel 2013, la cantautrice prese parte alla terza edizione di Tale e quale show, partecipando anche alla seconda e alla terza edizione del suo spin off: Tale e quale show-Il torneo, rispettivamente nel 2013 e nel 2014.. Al 2016 risale, invece, la sua partecipazione all’undicesima edizione de l’Isola dei Famosi. Nel 2018, Fiordaliso fu giudice fisso a La prova del cuoco, mentre nel 2022 prese parte allo show in prima serata di Milly Carlucci: Il cantante mascherato, venendo eliminata durante la prima puntata.