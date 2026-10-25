Paura per Elettra Lamborghini, la cantante sta male: “Ho seri problemi fisici e stanno peggiorando”

Preoccupazione per le condizioni di salute di Elettra Lamborghini. La cantante ha spiegato attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram di avere seri problemi fisici che stanno condizionando la sua vita sotto tutti i punti di vista. Ha aggiunto che è da mesi che il suo stato di salute non è dei migliori. Purtroppo, con il trascorrere del tempo, non ci sono miglioramenti. Anzi sta peggiorando. Una situazione che ha spinto la 32enne addirittura a prendere in considerazione l’annullamento dei suoi impegni professionali.

Elettra Lamborghini non sta bene: la rivelazione sui problemi di salute che durano da mesi

Elettra ha esordito spiegando che molti suoi fan hanno notato che nell’ultimo periodo è meno “spumeggiante” rispetto a prima, ringraziando tutti coloro che le hanno manifestato solidarietà e vicinanza dopo essersi accorti delle sue condizioni non ottimali. Dopodiché è arrivata la dolorosa confessione: “Purtroppo da qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare”. Lamborghini ha quindi confidato che ne sta risentendo sia dal punto di vista dell’umore sia da quello mentale: “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente… sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo”.

Il pensiero di annullare gli impegni professionali

La cantante e giurata di Tale e Quale Show ha poi rivelato di essere stata più volte sul punto di annullare alcuni suoi impegni lavorativi, ma che ancora non lo ha fatto in quanto è comunque riuscita a portarli a termine. Una determinazione che vuole continuare ad avere anche in futuro. Sempre a patto che la sua situazione di salute non si complichi ulteriormente. Infine ha svelato quali sono alcuni sintomi del suo malessere: dalla gastrite al mal di testa, fino ai crampi addominali e a una strana sensazione che avverte da appena sveglia.

“Sto avendo una situazione assurda”, ha chiosato, concludendo con una riflessione: “Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro”. Molti utenti hanno espresso vicinanza all’ereditiera che non ha svelato altri dettagli, tantomeno la possibile causa dei problemi da cui è afflitta.