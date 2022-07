Paura per Beppe Convertini: incidente in moto per il conduttore Rai

Grosso spavento per Beppe Convertini. Il noto conduttore Rai è rimasto coinvolto, negli scorsi giorni, in un incidente a Roma. È stato il diretto interessato a parlarne in un’intervista rilasciata al magazine Diva e Donna. Tanta paura per il presentatore 51enne, attualmente in televisione con le nuove puntate di Azzurro-Storie di mare, programma che va in onda ogni domenica alle 9.30 su Rai Uno.

Alla rivista edita da Cairo Editore Beppe Convertini ha affermato:

“Sono caduto dopo che un’auto mi ha tagliato la strada: sono rimasto illeso grazie a Dio e a San Pio, al quale sono devoto”

Beppe Convertini è infatti molto credente e questo incidente ha rafforzato ancora di più la sua fede. Il presentatore ha poi raccontato la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto: era a Roma, dove vive, di giorno e si stava recando dal suo barbiere di fiducia.

All’improvviso una macchina ha svoltato prendendo una strada in senso vietato, tagliando così la strada a Convertini. Quest’ultimo non è riuscito a frenare in tempo ed è caduto ma per fortuna non ha subito alcuna conseguenza. È uscito illeso dall’impatto, non ha subito danni a parte qualche graffio su braccia e gambe.

Niente di grave, tanto che non è stato necessario neppure chiamare un’ambulanza, ha spiegato Beppe Convertini. Anche la signora 50enne alla guida dell’auto non si è fatta nulla e si è scusata più volte con il conduttore della Rai. È andata diversamente alla moto di Beppe, che si è rotta in alcuni punti.

“Lo spavento è stato notevole. Quella è una strada che faccio spesso e sono un guidatore attento, quindi mi ha scosso nel profondo avere un incidente nonostante tutta l’attenzione che metto alla guida. Ne sono uscito illeso e ringrazio Dio e Padre Pio a cui sono molto devoto”

Beppe Convertini ha ammesso di essere un fervente cattolico e di pregare ogni giorno. La madre ha addirittura conosciuto Padre Pio e a lui si è rivolto per avere dei bambini. La donna ha infatti perso il primogenito a soli sei mesi: successivamente ha avuto Maria, che oggi ha 61 anni, ma poi non riusciva ad avere altri eredi.

Dopo l’incontro con Padre Pio – come raccontato da Beppe Convertini – sono nati il conduttore Rai e un’altra sorella, Anna, che attualmente ha 46 anni.

“È una devozione di famiglia quella a San Pio, è un valore che mi porto dentro. Devo tutto a mia madre, ho un rapporto speciale con lei”

Beppe Convertini ha un legame particolare con la madre Chiara, che si è rafforzato ancora di più quando ha perso il padre all’età di 17 anni. Convertini non ha mai nascosto di divertirsi molto in vacanza con la sua famiglia.

Al momento non è sposato e non ha figli ma ha nipoti e bisnipoti. Per questo Beppe si definisce uno zio molto giocherellone e sempre pronto a coccole e vizi.