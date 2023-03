By

Assurdo imprevisto per la conduttrice Mediaset durante lo spettacolo ‘Taxi a due piazze’ di cui è protagonista in questo periodo

Attimi di paura per Barbara d’Urso a teatro. Com’è noto nell’ultimo periodo la conduttrice Mediaset è tornata sul palcoscenico, protagonista della commedia ‘Taxi a due piazze’ dove recita accanto a Franco Oppini. Dopo diverse date al Teatro Nazionale di Milano lo spettacolo è ora in scena al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Qui, però, è accaduto un imprevisto che ha lasciata perplesso la bella napoletana.

Mentre Barbara d’Urso era in scena con l’ex marito di Alba Parietti sono scattate le sirene anti incendio e si sono accese le luci di emergenza. Barbarella e colleghi hanno però continuato a recitare mentre il pubblico non si è mosso, forse pensando a degli effetti dello show… Per fortuna era un falso allarme e non c’è stato alcun incendio o situazione drammatica.

A fine show Barbara d’Urso ha ringraziato tutti i presenti con queste parole: “Abbiamo iniziato col botto, con l’allarme, e nemmeno noi capivamo cosa stesse succedendo. Vi ringrazio per essere venuti e per tutto l’affetto“. Poi ha fornito maggiori dettagli in alcune storie Instagram.

“Stasera sul palco un momento shock. Inizia la commedia, tutto perfetto, applausi, io entro, a un certo punto mentre stiamo recitando e siamo in tre in scena e c’era anche Franco Oppini, tutto ad un tratto nel pubblico – teatro pieno, mille persone stupende – scatta l’allarme anti incendio, credo. Comincia quindi a sentirsi una sirena che non si fermava, tutte le luci di emergenza si accendevano e noi stavamo continuando a recitare”

Barbara d’Urso ha aggiunto:

“Devo dire che io e gli altri attori abbiamo avuto la prontezza di spirito… Io ho pensato ‘che succede adesso? Devo scappare da qui?’. Abbiamo continuato a recitare. Però io volevo fare i miei complimenti al pubblico di Montecatini Terme che è rimasto lì fermo in silenzio”

Non solo Barbara d’Urso, gli altri attori della commedia teatrale Taxi a due piazze sono: Rosalia Porcaro, Franco Oppini, Gianpaolo Gambi. La regia è invece a cura di Chiara Noschese.

Taxi a due piazze con Barbara d’Urso: la trama

Giulia Rossi (Barbara d’Urso) è una tassista. Ha subito una rapina e il marito Mario (Franco Oppini) è ragionevolmente preoccupato dal suo ritardo nel rientro a casa. In effetti, se c’è una cosa su cui Giulia non sbaglia mai è la puntualità che spacca il minuto quotidianamente. Mario, un naturista molto innamorato ma poco concreto, non è abbastanza scaltro da accorgersi che quella precisione di Giulia nasconde delle magagne.

Anche il giorno della rapina, infatti, la moglie appare piuttosto strana: evita in tutti i modi di essere fotografata a casa sua dai giornalisti, è sfuggente e contraddittoria persino con il commissario di polizia che la deve interrogare. Il motivo? In ospedale ha dichiarato di abitare in un altro appartamento.

Niente di strano, perché è davvero così: Giulia è bigama e questa volta deve confessare la verità almeno alla sua migliore amica, l’esuberante Stella (Rosalia Porcaro). Ecco così spiegato perché Stella è sempre così attenta agli orari: si districa amabilmente tra i due uomini (l’altro è Gianpaolo Gambi) con i diversi turni del suo taxi.

Questa le regge il gioco ma, si sa, una bugia tira l’altra e così la frittata è presto fatta, in una serie di equivoci che lasceranno tutti all’oscuro della realtà, coinvolgendo inconsapevolmente ciascuno di loro.