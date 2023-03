By

L’amministratore delegato ha voluto omaggiare tutte le sue collaboratrici in occasione della Festa della donna

Dolce omaggio di Pier Silvio Berlusconi a tutte le donne che lavorano a Mediaset in occasione della Festa dell’8 marzo. Come svelato dal giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela, l’amministratore delegato ha deciso di far recapitare a tutte le lavoratrici della sua azienda delle mimose con un biglietto di ringraziamento. A riceverlo anche Barbara d’Urso, che ha prontamente postato lo scatto su Instagram.

Dalla foto si legge chiaramente il messaggio di Berlusconi Junior: “Buona Festa della donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio”. Un piccolo grande gesto da parte del compagno di Silvia Toffanin che mostra una certa attenzione e cura nei confronti dei suoi dipendenti.

Omaggio "esclusivo" di Pier Silvio a D'Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto: "Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio". Distribuite alla reception pic.twitter.com/uFCnhS9ban — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 8, 2023

Al contrario di quello che si pensava inizialmente il regalo non era indirizzato solo a Barbara d’Urso, che nell’ultimo anno è stata ridimensionata parecchio su Canale 5. Da regina della rete, presente tutti i giorni a tutte le ore con svariati show, è rimasta solo al timone di Pomeriggio 5 che, tra l’altro, non brilla più negli ascolti tv come un tempo.

Secondo i gossip il futuro a Mediaset è sempre più a rischio per Carmelita che però appare certa della fiducia del suo editore. Intanto non è rimasta con le mani in mano: nell’ultimo periodo si è data da fare con uno spettacolo teatrale e un podcast.

Pier Silvio Berlusconi e la sfuriata contro il Grande Fratello Vip

Di recente Pier Silvio Berlusconi è finito al centro delle polemiche per via della scelta di cancellare prima dalla programmazione di La 5 e poi dal servizio streaming Mediaset Infinity l’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’amministratore delegato dell’azienda televisiva non ha particolarmente gradito lo spettacolo volgare mostrato nel reality show di Alfonso Signorini e ha pertanto invitato il conduttore ad abbassare i toni e a cambiare rotta.

Invito prontamente accettato dal giornalista che dopo una ramanzina ai suoi Vipponi ha chiesto scusa al pubblico. Ha inoltre assicurato che il prossimo concorrente che commetterà uno sbaglio del genere sarà eliminato immediatamente senza alcuna possibilità di rientrare in gioco.